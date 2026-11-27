خبرني - أوضحت الفنانة ترف التقي حقيقة التكهنات التي أثارتها مؤخرا حول ارتباطها بمحمد الدايخ أو انفصالهما، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم".

وجاء توضيح التقي بعد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور لها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، كتبت فيه "قدر الله وما شاء فعل"، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة علاقتها بالدايخ.

وفي حديث مع مراسلة موقع "ET بالعربي"، أعربت التقي عن استغرابها من حجم التفاعل مع المنشور، مؤكدة أنها لم تقصد التلميح إلى أي تطورات في علاقتها بمحمد الدايخ أو إثارة التكهنات حولها. وقالت: "لا أعرف لماذا قامت الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الستوري"، موضحة أنها نشرت العبارة لأنها تؤمن بأن الله يقرر مصير الإنسان وأن الأمور كلها بيده.



كما أشادت بالجهد الذي بذله الدايخ في الفيلم، مشيرة إلى أنها عايشت مراحل العمل ورأت حجم التعب الذي بذله فريقه، وأضافت أن ما يميز أعماله هو الروح العائلية التي تجمع المشاركين فيها.

من جانبه، أبدى محمد الدايخ دعمه للتقي، ووصفها بأنها مصدر إلهام له، مستخدما تعبير "Muse" للإشارة إلى الشخصية التي يستلهم منها المخرج أفكاره.

وشهد اللقاء موقفا طريفا عندما ابتعد الدايخ للسلام على الحاضرين، قبل أن يعود ويسأل التقي مازحا عمن أزعجها.

وحضر العرض الخاص عدد من الفنانين، بينهم شكران مرتجى ونادين الراسي ووسام صباغ والشامي، إلى جانب هبة حيدري ودوجا حجازي ونادر الأتات وياسمينا زيتون. وأشادت شكران مرتجى بروح العمل الجماعي في الفيلم، وبمنح الشخصيات مساحتها الخاصة، كما لفتت إلى الرسالة التي يقدمها والعمل الذي يمزج بين الكوميديا السوداء والضحك.