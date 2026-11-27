خبرني - وجدت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم تدريجيا منذ مرحلة الشباب قد يرتبط بتراجع القدرات الإدراكية في منتصف العمر.

بما في ذلك ضعف الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات، حتى لدى أشخاص لم يصابوا بمرض السكري.

وتشير النتائج إلى أن تأثير اضطرابات السكر على صحة الدماغ قد يبدأ في سن مبكرة، قبل ظهور مرض السكري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن احتمال ارتباط هذه التغيرات بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر.

متابعة صحية امتدت 30 عاما

شملت الدراسة نحو 3 آلاف شخص من ذوي البشرة السوداء والبيضاء، تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاما عند انضمامهم إليها خلال عامي 1985 و1986. وتابع الباحثون حالتهم الصحية على مدار 30 عاما، مع قياس مستويات السكر في الدم أثناء الصيام عدة مرات خلال هذه الفترة.

وبناء على مسار تغير مستويات السكر، قسّم الباحثون المشاركين الذين لم يصابوا بالسكري إلى ثلاث مجموعات: الأولى حافظت على مستويات منخفضة ومستقرة، والثانية سجلت مستويات أعلى نسبيا لكنها ظلت مستقرة، فيما شهدت المجموعة الثالثة ارتفاعا تدريجيا في مستويات السكر، من نحو 85 إلى 110-115 ملليغراما لكل ديسيلتر. كما شملت الدراسة مجموعة رابعة أصيبت بالسكري من النوع الثاني.

ارتفاع السكر ارتبط بضعف الذاكرة

عندما بلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما، خضعوا لاختبارات لقياس قدراتهم الإدراكية. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ارتفعت مستويات السكر لديهم تدريجيا سجلوا أداء أضعف في اختبارات الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات والوظائف التنفيذية للدماغ، مقارنة بمن حافظوا على مستويات منخفضة ومستقرة.



كما تبين أن المصابين بالسكري من النوع الثاني سجلوا تراجعا في عدد من مؤشرات الأداء الإدراكي.

ولم تقتصر النتائج على الاختبارات الذهنية، إذ أظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي لدى بعض المشاركين أن المصابين بالسكري من النوع الثاني لديهم حجم أقل من المادة الرمادية في الدماغ، إلى جانب زيادة في التغيرات غير الطبيعية في المادة البيضاء، وهي تغيرات سبق ربطها بضعف الوظائف الإدراكية.

تأثيرات قد تبدأ قبل الإصابة بالسكري

قالت الدكتورة ريجينا باراديلا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن الاعتقاد السائد سابقا كان أن تأثير السكري على القدرات الإدراكية يظهر غالبا لدى المصابين بالسكري من النوع الأول خلال الطفولة، أو لدى المصابين بالنوع الثاني بعد سن 65 عاما.

لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن ارتفاع السكر المستمر ومقدمات السكري قد يرتبطان أيضا بزيادة خطر التدهور الإدراكي والخرف في مراحل لاحقة من العمر، حتى قبل تشخيص الإصابة بالسكري.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريستين يافي، الباحثة المشاركة في الدراسة، أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت مراقبة مستويات السكر والسيطرة على ارتفاعها في مرحلة مبكرة من البلوغ يمكن أن تساعد في الوقاية من التدهور الإدراكي أو تأخيره، والحد من التغيرات التي قد تطرأ على بنية الدماغ.

نمط الحياة قد يساعد في حماية الدماغ

يرى الباحثون أن الحفاظ على مستويات صحية للسكر لا يقتصر على الوقاية من السكري ومضاعفاته المعروفة، بل قد يكون مهما أيضا لحماية صحة الدماغ على المدى الطويل.

ويمكن الحد من ارتفاع السكر في كثير من الحالات من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، فيما قد تستدعي بعض الحالات تدخلا دوائيا وفق التقييم الطبي.