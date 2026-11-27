خبرني - أظهرت دراسة اجراها باحثون من جامعة بافالو الأمريكية ونشرتها مجلة "JoX" أن إفراط الأطفال في تناول القرفة قد يزيد خطر تراكم الرصاص في أجسادهم ويعرضهم لمشكلات صحية خطيرة.

فحص العلماء محتوى الرصاص في عينات من القرفة المطحونة اشتروها من متاجر مختلفة، ثم قيّموا، باستخدام المحاكاة الحاسوبية، تأثير استهلاك هذا النوع من التوابل على مستويات الرصاص في دم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. وأخذ الباحثون في الحسبان، عند إجراء الحسابات، التعرض لمصادر أخرى للتلوث، بما في ذلك المياه والهواء والتربة.

وتبيّن أن محتوى الرصاص في معظم العينات التي شملتها الدراسة لم يتجاوز الحدود المسموح بها، غير أن تناول القرفة يوميا بكميات كبيرة قد يزيد إجمالي كمية الرصاص المتراكمة في الجسم. ويُعد الأطفال الصغار الفئة الأكثر عرضة للخطر، إذ يستطيع جسم الطفل امتصاص ما يصل إلى 40-50% من الرصاص الذي يدخل إليه مع الطعام، في حين تتراوح هذه النسبة لدى البالغين بين 3 و10%. وقد يؤدي التعرض للمعادن الثقيلة في مرحلة الطفولة إلى اضطرابات في النمو المعرفي.

وبحسب الباحثين، قد يتسرب الرصاص إلى القرفة من التربة التي تُزرع فيها أشجارها، وكذلك خلال عمليات التصنيع. وفي حالات نادرة، تُضاف مركبات معدنية عمدا إلى التوابل لزيادة وزنها أو تحسين لونها.

وأشار العلماء إلى أنه ليس من الضروري استبعاد القرفة تماما من غذاء الأطفال، لكن ينبغي للآباء مراقبة الكميات التي يتناولها أبناؤهم منها.

وكانت دراسة استقصائية أجراها فريق من الباحثين في مؤسسة "Consumer Reports" قبل عامين، وشملت نحو 36 منتجا من القرفة المطحونة، أن 12 علامة تجارية من المنتجات الخاضعة للاختبار احتوت على أكثر من جزء واحد في المليون (PPM) من الرصاص، وهو معدن سام ثبت أنه يسبب مشكلات في النمو لدى الأطفال ويؤثر في تطور الدماغ.