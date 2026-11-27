خبرني - قد تبدأ صباحك بفنجان قهوة أو كوب شاي، لكن هناك عادة أبسط ينصح بها اختصاصيو التغذية لدعم صحة الجهاز الهضمي وهي شرب الماء فور الاستيقاظ. فبعد ساعات النوم دون تناول السوائل، يحتاج الجسم إلى تعويض ما فقده، وقد يساعد الترطيب الجيد على تحسين وظائف الهضم طوال اليوم.

ويوضح الخبراء، في تقرير نشره موقع "Eating well"، كيف يدعم الماء عملية الهضم.



يحفّز إفراز اللعاب

يبدأ الهضم من الفم، حيث يساعد اللعاب على ترطيب الطعام وتسهيل مضغه وبلعه. وبعد ساعات النوم، قد يؤدي انخفاض تدفق اللعاب وجفاف الفم إلى الشعور بالعطش عند الاستيقاظ.

ويساعد شرب الماء صباحاً على تعويض السوائل ودعم إفراز اللعاب، ما يهيئ الفم لبدء عملية الهضم بصورة طبيعية.

يساعد على الوقاية من الإمساك

يؤدي الماء دوراً أساسياً في تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. وتوضح اختصاصية التغذية دانييل تاونسند أن نقص السوائل المزمن يرتبط بالإمساك، إذ قد يجعل البراز أكثر جفافاً وصلابة ويصعّب إخراجه.

وعندما يصل الماء إلى القولون ويساعد على تليين البراز، يمكن أن يسهم تمدد جدار الأمعاء في تحفيز الحركة الدودية، وهي انقباضات عضلية تدفع محتويات الجهاز الهضمي إلى الأمام.

ومع ذلك، لا يرتبط الإمساك بنقص الماء وحده؛ فقد تسهم قلة الألياف وعوامل أخرى في حدوثه. وإذا استمر أو تكرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

3. يدعم امتصاص العناصر الغذائية

يعمل الماء وسيطاً مهماً لنقل العناصر الغذائية عبر الجسم، كما يساعد على إتمام العمليات الهضمية وامتصاص الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء.

وتشير تاونسند إلى أن الترطيب المنتظم يساعد الجسم على نقل العناصر الغذائية عبر مجرى الدم، بما يدعم وظائف الأعضاء المختلفة.

كيف تزيد شرب الماء خلال اليوم؟

لا يقتصر الترطيب على كوب الصباح، بل يحتاج الجسم إلى إمداد منتظم بالسوائل. ويمكن وضع كوب ماء بجانب السرير لتسهيل شربه فور الاستيقاظ، أو إضافة الليمون والخيار والنعناع والتوت لتحسين النكهة.

كما تسهم القهوة والشاي في إجمالي السوائل اليومية، وقد يحفز الكافيين ومركبات القهوة حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، وهو ما يفسر شعور كثيرين بالرغبة في الإخراج بعد فنجان الصباح.

وتوفر الفواكه والخضراوات الغنية بالماء جزءاً من احتياجات الجسم اليومية، إذ تسهم الأطعمة بنحو 20% من إجمالي السوائل التي يحصل عليها معظم الناس.

هل تشرب كمية الماء دفعة واحدة؟

تنصح اختصاصية التغذية بتوزيع شرب الماء على مدار اليوم بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، لأن الإفراط السريع في الشرب قد يسبب الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح.

وختاماً، فإن كوب الماء الصباحي عادة بسيطة تساعد على بدء اليوم بترطيب جيد، وقد تدعم إفراز اللعاب وحركة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية. لكن الأهم هو الاستمرار في شرب السوائل بانتظام، لا الاكتفاء بكوب واحد فور الاستيقاظ. ومن يعانون أمراض الكلى أو القلب التي تستدعي تقييد السوائل ينبغي لهم الالتزام بتوصيات الطبيب.