خبرني - دخلت الفنانة المصرية جيهان راتب على خط أزمة الفنان المصري أشرف عبد الباقي وزميلته روجينا، على خلفية مشاركة الثلاثي في مسلسل "يوميات زوج معاصر" الذي عرض قبل 22 عاماً.

الأزمة كانت قد تجددت بعد حديث أشرف عبد الباقي مؤخراً عن العمل، وإشارته إلى اعتذار أكثر من فنانة عن القيام ببطولة المسلسل، ليضطر إلى استبدال البطلة بثلاث بطلات، واختيار روجينا وبسمة وجيهان راتب للقيام ببطولة، على أن تكون حصة كل فنانة منهن 10 حلقات.

هذا التصريح أغضب روجينا التي لامت أشرف عبد الباقي على حديثه عما حدث في كواليس العمل والظروف التي تم فيها التصوير.

وانضمت إليها جيهان راتب، حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "حكايات زوج معاصر.. بالفعل كان في تصرفات مستفزة وغير لائقة من بطل ومخرجة العمل.. من عدم التزام بالتعاقدات وتجاوز العقود المبرمة".

وتابعت جيهان راتب حديثها، مؤكدةً أن ما حدث مع روجينا حدث معها هي الأخرى، من حيث محاولة تغيير الحلقات التي تعاقدت على تقديمها بالفعل، وهو ما اعتبرت أنه كان بمثابة "احتيال" لاستدراجها من أجل التوقيع وبعدها وضعها أمام الأمر الواقع.

وأوضحت أن رفضت الأمر، رغم أنها كانت قد بدأت التصوير بالفعل، وأصرت على الالتزام بالحلقات التي تعاقدت عليها في البداية، وحينما تعذر ذلك اعتذرت عن استكمال التصوير.

واعتبرت جيهان راتب أن ما أسمته "التصرفات المستفزة وغير المفهومة حتى الآن بعد مرور 22 عاماً على عرض المسلسل" هي من تسبب بغضب روجينا حينما ذكر اسم العمل، وذلك بسبب الظروف التي عملت بها حينها.