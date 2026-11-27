خبرني - فتح الكونغرس الأميركي تحقيقاً بشأن العلاقة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، في ظل الجدل المثار حول كأس العالم ومشروع يتعلق بـ"بيع كأس العالم" يرتبط بصهر الرئيس.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان"، من المتوقع استدعاء أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي، وكان النائب الديمقراطي جيمي راسكين قد أطلق التحقيق للنظر في الروابط بين فيفا وإدارة ترامب، على أن يصدر الاستدعاء المتوقع "العام المقبل".



كما وجّه راسكين رسالة إلى إنفانتينو طالب فيها بالحصول على جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بأي هدايا أو مدفوعات أو منافع قُدمت إلى دونالد ترامب، وطُلب من رئيس فيفا أيضاً المثول لإجراء مقابلة في إطار التحقيق.