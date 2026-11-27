خبرني - شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي، طالت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية ومرجعيون، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة فوق بيروت ومناطق جنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمّر مبنى في بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، فيما نفذ الجيش تفجيرا كبيرا في بلدة عيناثا، وقصف بقذائف ثقيلة أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية.

وفي تطورات أخرى، استهدفت غارتان جويتان أطراف بلدة عين التينة في البقاع الغربي، كما شن الطيران غارة على وادي السلوقي من جهة بلدة شقرا، ونفذ الجيش تفجيرا عند أطراف بلدة القنطرة.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي خلال الليل مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي قبريخا وحداثا، فيما تعرض سهل مرجعيون لقصف متكرر، وشهدت بلدة عدشيت القصير ثلاثة تفجيرات، بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تمشيط في بلدة الخيام.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران بوساطة أميركية، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها.