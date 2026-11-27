خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن واشنطن تحاول التحلي باللين ومنح إيران كل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق، في مسعى لإنقاذ الأرواح، لكنه أعرب عن شكوكه في أن تستغل طهران هذه الفرصة.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تنفذ ما وصفه بأنه "أعظم حصار بحري في التاريخ"، مشيرا إلى إطلاق 150 صاروخا لمنع الصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية من استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف أن قوات مشاة البحرية الأميركية ستواصل انتشارها في الشرق الأوسط، معتبرا أن النصر على إيران بات في متناول الولايات المتحدة، وأنه سيتحقق "عندما أريد ذلك".

وجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم.