خبرني - أثارت لعبة GT6 الإلكترونية جدلاً واسعاً في ليبيا، بعد قرار السلطات حظر تداولها، بين مؤيدين لمنعها باعتبارها تتعارض مع القيم الليبية ومنتقدين يعتبرون أن منع اللعبة بشكل شامل يعكس تشدّداً رقابياً.

وتفجرّ الجدل عقب إصدار جهاز الحرس البلدي تعميمات لفروعه في مختلف المناطق بمنع بيع أو تحميل أو تشغيل اللعبة، بالإضافة إلى حظر المتاجرة بحساباتها الرقمية في مراكز الألعاب الإلكترونية.

وبرّرت الجهات الرقابية هذه الخطوة بأن محتوى اللعبة يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ويعرّض فئة الناشئة والشباب لمشاهد العنف والجريمة ولمضامين غير ملائمة.

ميدانياً، نفذت دوريات الحرس البلدي حملات تفتيشية خاصة في مدينة غريان وعدد من مدن شرق ليبيا، للتأكد من التزام محال الألعاب بالتعليمات المتعلقة بمنع بيع أو تنزيل أو تشغيل لعبة GT6، وكذلك تداول الحسابات الرقمية المرتبطة بها.



وأثار هذا القرار الرقابي نقاشاً واسعاً بين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين من اعتبر منع اللعبة خطوة ضرورية لحماية الأطفال والشباب من المحتويات غير الملائمة، وبين من رأى أن التعامل مع هذه الظاهرة ينبغي أن يكون عبر الرقابة الأسرية والتصنيف العمري، بدلاً من فرض حظر شامل.

وفي هذا السياق، أبدى الناشط عبد الهادي صيدون تأييده لقرار جهاز الحرس البلدي، معتبراً أن اللعبة تتضمنّ مشاهد مخلّة بالآداب، بالإضافة إلى وجود أماكن للدعارة والنوادي الليلية كجزء من بيئة اللعبة، بالإضافة إلى أنها "تشجع على العنف المفرط والجريمة"، بحسب رأيه.

وأضاف أن قرار حظرها صائب، لأنها لعبة مخصصة للبالغين فقط (+18) وتحتوي على مضامين وسلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والآداب العامة.



وبدوره، اعتبر الناشط رمضان عاشور أن "هذه اللعبة لا يتعلم منها الطفل أو الشاب إلا الانحلال"، مشيراً إلى أن "خطورتها تكمن في أنها تعرض صور القتل والسطو وكأنها أمور عادية ومصدر للمتعة والتسلية".

وأضاف قائلاً: "ليس كل ما ينتج في الخارج يصلح لأبنائنا، وليس كل ما ينتشر بين الناس يستحق أن نسمح بدخوله إلى بيوتنا. حماية أبنائنا مسؤولية مشتركة، والتربية لا تقتصر على توفير احتياجاتهم، بل تشمل أيضاً حمايتهم مما قد يؤثر في أخلاقهم وسلوكياتهم".

في المقابل، انتقد المستخدم يوسف المزيان قرار المنع، معتبراً أن الإجراءات كان ينبغي أن تقتصر على تحديد أعمار اللاعبين، ومنع وصول اللعبة إلى الأطفال، بدلاً من حظر تداولها بشكل كامل.

وقال إن منع تشغيلها داخل قاعات الألعاب قد يكون مفهوماً، باعتبار أن أغلب رواد هذه الأماكن من الأطفال، وأنها لا تخضع لرقابة كافية، لكنه استغرب تجريم بيع اللعبة وتداولها على نحو قد يجعل الأمر يتجاوز مجرد تنظيم استخدامها.

وأشار إلى أن المشاهد التي أثارت الجدل موجودة أيضاً في إصدارات سابقة من اللعبة، وفي ألعاب إلكترونية أخرى، متسائلاً عن أسباب التركيز على هذا الإصدار تحديداً.

وأضاف "نحن لسنا ضد القانون ولا من الدعاة للفاحشة أو خدش الحياء، لكننا ضد العشوائية وركوب الترندات من قبل جهاز نظامي يمثل الدولة"، معتبراً أن "الأولى توجيه الجهود الرقابية نحو ملاحقة الفاسدين والمجرمين الذين ألحقوا أضراراً بالبلاد وبأجيال من الليبيين".

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى اللعبة على ليبيا، إذ أثار محتواها نقاشاً في عدد من الدول بشأن مدى ملاءمته للأطفال والمراهقين.