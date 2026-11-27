خبرني - هل تبدأ صباحك بتنظيف أسنانك قبل تناول الفطور أم تنتظر حتى تنتهي من الطعام؟ قد يبدو الاختيار بسيطاً، لكنه قد يؤثر في صحة مينا الأسنان مع مرور الوقت، خصوصاً إذا تضمنت وجبتك الصباحية القهوة أو عصير البرتقال.

وينصح أطباء الأسنان عموماً بتنظيف الأسنان فور الاستيقاظ وقبل الإفطار، لأن هذه الخطوة تساعد على إزالة البكتيريا المتراكمة خلال الليل، كما تضع طبقة من الفلورايد على الأسنان لحمايتها من التسوس، وفقاً لما نقله موقع "Eating Well".



لماذا يُفضّل تنظيف الأسنان قبل الفطور؟

يوضح الدكتور ستيفن توث، الأستاذ المشارك في العلوم التشخيصية بكلية رتجرز لطب الأسنان في ولاية نيوجيرسي، أن تدفق اللعاب يقل أثناء النوم، ما يجعل الفم أكثر جفافاً ويهيئ الظروف لنمو البكتيريا وتراكم اللويحات على الأسنان.

واللعاب أحد وسائل الدفاع الطبيعية عن صحة الفم، إذ يساعد على مقاومة البكتيريا وتقليل الأحماض. لذلك، فإن تنظيف الأسنان صباحاً يزيل جزءاً من هذه اللويحات، ويتيح للفلورايد الموجود في معجون الأسنان حماية المينا قبل تناول الطعام.

لماذا لا تنظف أسنانك مباشرة بعد الأكل؟

تزداد أهمية توقيت التنظيف إذا احتوى الفطور على أطعمة أو مشروبات حمضية، مثل عصير البرتقال والقهوة والمشروبات الغازية.

فالأحماض قد تضعف سطح المينا مؤقتاً، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناولها قد يزيد تعرضها للتآكل مع تكرار هذه العادة.

وينصح توث بالانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام قبل تنظيف الأسنان، لإتاحة الوقت للعاب كي يعادل الأحماض ويساعد على إعادة تمعدن المينا. ويمكن المضمضة بالماء بعد الأكل للمساعدة في إزالة بقايا الطعام وتخفيف الحموضة.

هل تحتاج إلى تنظيف أسنانك مرتين صباحاً؟

إذا نظفت أسنانك جيداً قبل الإفطار باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، فلا حاجة عادة إلى تكرار التنظيف بعد الوجبة مباشرة.

ويحذر الطبيب من أن إعادة التنظيف في وقت مبكر جداً، خصوصاً بعد تناول أطعمة حمضية، قد تأتي بنتيجة عكسية بدلاً من تعزيز الحماية.

كيف تتخلص من رائحة الفم الصباحية؟

إذا كنت قلقاً بشأن رائحة الفم بعد الإفطار، فهناك وسائل أخرى لإنعاش النفس، منها المضمضة بالماء، واستخدام غسول فم خالٍ من الكحول، ومضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب.

كما ينصح بتنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام مكشطة مخصصة، لأن البكتيريا تتراكم عليه خلال الليل وقد تسهم في ظهور رائحة الفم الكريهة.

ماذا لو كنت لا تتناول الإفطار؟

لا يوجد موعد نهائي صارم لتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ، لكن الأفضل إدراجه مبكراً ضمن روتين الصباح، بحسب توث. فالهدف هو إزالة البكتيريا المتراكمة ليلاً وتعريض الأسنان للفلورايد قبل تناول أول وجبة.

وبذلك، فإن تنظيف الأسنان قبل الإفطار هو الخيار المفضل عموماً، أما إذا كنت تفضل تنظيفها بعد الطعام، فانتظر 30 دقيقة على الأقل، خصوصاً بعد القهوة والعصائر والأطعمة الحمضية، لحماية مينا الأسنان من التآكل.