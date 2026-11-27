خبرني - قد لا تكون آلام الظهر المرتبطة بالتقدم في العمر مجرد نتيجة طبيعية لاستهلاك العمود الفقري، إذ تشير دراسة جديدة إلى أن تلف الحمض النووي داخل خلايا الأقراص الفقرية قد يؤدي دوراً في تدهورها.

واكتشف باحثون في جامعة يوتا بروتيناً يُسمى "BLST" قد يساعد على حماية هذه الخلايا من التلف والشيخوخة، ما يفتح مساراً بحثياً جديداً لفهم آلام الظهر والتعامل معها مستقبلاً، بحسب تقرير نشره موقع "Scitech Daily".



بروتين يتراجع مع تقدم العمر

تقع الأقراص الفقرية بين عظام العمود الفقري، وتعمل كوسائد تساعد على امتصاص الصدمات وتسهيل الحركة. ومع التقدم في العمر، قد تتعرض هذه الأقراص للتدهور، ما يسهم في ظهور آلام الظهر وصعوبة الحركة.

وفي دراسة نُشرت بمجلة "Aging Cell"، وجد الباحثون أن الأقراص الفقرية الأكبر سناً والمتضررة تحتوي على مستويات أقل من بروتين "BLST"، الذي ينتجه الجين "ZNF865".

وتُعد هذه الدراسة الأولى التي تحدد وظيفة هذا الجين والبروتين المرتبط به، وتبحث علاقتهما بصحة خلايا الأقراص الفقرية.

تقنية "كريسبر" تكشف دور البروتين

لاختبار أهمية البروتين، استخدم الباحثون تقنية "كريسبر" لتحرير الجينات وتنظيم نشاط الجين المسؤول عن إنتاجه.

وأظهرت التجارب أن استعادة إنتاج BLST في خلايا بشرية للأقراص الفقرية داخل المختبر قللت مؤشرات الشيخوخة الخلوية وتلف الحمض النووي. وفي المقابل، أدى خفض نشاط البروتين في نماذج حيوانية، شملت الفئران والجرذان، إلى زيادة تنكس الأقراص وظهور سلوكيات مرتبطة بالألم.

وتشير هذه النتائج إلى أن البروتين قد يساعد في الحفاظ على سلامة خلايا الأقراص الفقرية، من خلال الحد من التلف الذي يتراكم مع التقدم في العمر.

هل يصبح البروتين هدفاً علاجياً؟

يقول روبي بولز، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة يوتا، إن النتائج تقدم فهماً جديداً لدور تلف الحمض النووي في آلام الظهر، وتشير إلى إمكانية تنظيم نشاط البروتين باستخدام تقنيات تحرير الجينات.

لكن تحويل هذا الاكتشاف إلى علاج يتطلب دراسات إضافية لتحديد مدى أمان استهداف BLST وفعاليته لدى البشر، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

هل تمتد الفوائد إلى أمراض أخرى؟

قد لا تقتصر أهمية البروتين على العمود الفقري، إذ يشارك تلف الحمض النووي في تطور أمراض أخرى مرتبطة بالعمر، من بينها بعض أنواع السرطان والأمراض التنكسية العصبية.

ويرى الباحثون أن فهم آليات عمل "BLST" قد يساعد على استكشاف تطبيقات علاجية أوسع. لكن هذه الاحتمالات لا تزال في مرحلة البحث، ولا تعني أن البروتين أثبت فعاليته في الوقاية من السرطان أو علاجه.

ويقدم اكتشاف بروتين "BLST" مساراً واعداً لفهم أسباب تدهور الأقراص الفقرية وآلام الظهر المرتبطة بالعمر. ومع ذلك، فإن النتائج الحالية مستمدة من تجارب مخبرية ونماذج حيوانية، ولا تثبت بعد أن استهداف البروتين يمكن أن يعالج آلام الظهر لدى البشر.