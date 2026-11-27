خبرني - قد تحمل الكلى أحد الأسرار المهمة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية مع التقدم في العمر. إذ اكتشف باحثون في جامعة كولورادو بروتيناً يساعد على ضبط مستويات الفوسفات في الدم، وهو عنصر قد يؤدي ارتفاعه إلى ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية وفقدانها مرونتها.

وأظهرت الدراسة أن نقص هذا البروتين سرّع تكلس الأوعية وقصّر العمر لدى النماذج الحيوانية، خصوصاً مع تناول نظام غذائي غني بالفوسفات. ورغم أن النتائج لم تُختبر بعد على البشر، فإنها تفتح المجال أمام فهم جديد للعلاقة بين صحة الكلى وشيخوخة الأوعية، وفقاً لما نقله موقع "Science Daily".



الفوسفات الزائد.. خطر على مرونة الأوعية

يحتاج الجسم إلى الفوسفور لبناء العظام والحفاظ على قوتها، لكن ارتفاع مستوياته في الدم قد يسبب أضراراً صحية. وتزداد احتمالات فرط الفوسفات لدى المصابين بمرض الكلى المزمن، إذ تتراجع قدرة الكلى تدريجياً على التخلص من الكميات الزائدة منه.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع الفوسفات إلى دفع الخلايا العضلية الملساء في جدران الأوعية إلى سلوك يشبه الخلايا البانية للعظام، فتبدأ بترسيب بلورات فوسفات الكالسيوم. وتُعرف هذه العملية باسم تكلس الأوعية، وهي تقلل مرونتها وقد تسهم في زيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية.

بروتين ينظم توازن الفوسفات

في الظروف الطبيعية، ترشح الكلى الفوسفات من الدم، ثم تعيد امتصاص جزء منه قبل طرح الباقي في البول. ويتولى بروتين يُعرف باسم "NPT2A" إعادة امتصاص نحو 75% من الفوسفات المرشح، بما يساعد الجسم على الاحتفاظ بالكمية التي يحتاج إليها.

لكن الباحثين في كلية الطب بجامعة كولورادو أنشوتز اكتشفوا أن بروتيناً آخر، يُسمى "TMEM174"، يعمل كآلية تنظيمية تحد من نشاط NPT2A، وبالتالي يقلل كمية الفوسفات التي تعود إلى مجرى الدم.

ويقول ماكوتو ميازاكي، الباحث في قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والمؤلف المسؤول عن الدراسة، إن هذا البروتين يساعد على زعزعة استقرار NPT2A، بما يحد من إعادة امتصاص الفوسفات عندما ترتفع مستوياته.

نقص البروتين يسرّع تكلس الأوعية

أظهرت التجارب أن الحيوانات التي افتقرت إلى TMEM174 واجهت صعوبة في تنظيم مستويات الفوسفات، وارتفع لديها تكلس الأوعية، كما كان عمرها أقصر بصورة ملحوظة. وبدت التأثيرات أكثر وضوحاً لدى الحيوانات التي تناولت غذاءً غنياً بالفوسفات، بينما ساعد تقليل تناوله على تخفيف بعض الأضرار.

ويشير الباحثون إلى أن نقص هذا البروتين قد يرتبط بعوامل وراثية، وليس بمرض الكلى المزمن وحده. ومع ذلك، قد يكون المصابون بأمراض الكلى الذين يعانون نقصه أكثر عرضة لتأثيرات الفوسفات الزائد، وهي فرضية تحتاج إلى مزيد من البحث.

هل يقود الاكتشاف إلى علاج جديد؟

يأمل الباحثون أن يساعد فهم وظيفة TMEM174 في تطوير علاجات تتحكم في إعادة امتصاص الفوسفات داخل الكلى، بما قد يحد من تراكمه في الدم ويحافظ على صحة الأوعية.

وقد يساعد تقليل الأطعمة المصنعة الغنية بإضافات الفوسفات، مثل بعض اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، في ضبط استهلاكه. لكن التحكم في الفوسفات عبر النظام الغذائي وحده قد يكون صعباً، خصوصاً لدى مرضى الكلى المزمنة.

ولا تزال النتائج في مرحلة الأبحاث الحيوانية، ولا تعني أن البروتين أو أي تدخل غذائي أثبت قدرته على إطالة عمر البشر. لكنها تقدم مساراً بحثياً جديداً لفهم دور الكلى في تنظيم الفوسفات وعلاقته بتكلس الأوعية.