خبرني - ألمح نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، إلى إمكانية إجراء الانتخابات العامة والرئاسية قبل موعدها المقرر في مايو (أيار) 2028 "ببضعة أشهر".

وقال "ستُجرى الانتخابات في 2028. وهناك نقاش بشأن إمكان إجرائها قبل الموعد المحدد بشهر أو شهرين. وقد يتم تقديم موعدها قليلاً".

وأشار يلماز إلى أن كلاً من حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية "طرحا رؤية" بشأن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان. وأردف "هناك بالفعل إجماع داخل الائتلاف على ترشح أردوغان مرة أخرى".

وأضاف يلماز أن "القيادة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم".



ويتولى أردوغان الحكم في تركيا منذ ما يقرب من 23 عاماً، حيث شغل منصب رئيس الوزراء في البداية قبل أن يتولى الرئاسة.

وأدى استفتاء في عام 2017 إلى اعتماد نظام رئاسي تنفيذي جديد سمح بإعادة انتخاب أردوغان رئيساً مرتين أخريين في عامي 2018 و2023.

وينص هذا النظام الجديد على أن أقصى فترة للرئاسة هي ولايتان فقط، لكن الدستور يسمح له بالترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يكمل فترة آخر ولاية له والبالغة خمس سنوات.

وتحتاج الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الحصول على أغلبية في البرلمان بواقع ثلاثة أخماس النواب، أي 360 من أصل 600 نائب. ويشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه 331 مقعداً.