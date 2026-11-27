خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء الخميس التوصل إلى مقطع فيديو حي يوثق التفاصيل الكاملة والدقيقة لكيفية وقوع حادث تصادم واحتراق ناقلة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل حركة السيارات لحظة وقوع الاصطدام، حيث تبين أن قائد سيارة خاصة من طراز "هيونداي أفانتي" سوداء اللون حاول تخطي ناقلة المواد البترولية بطريقة غير آمنة من جهة اليمين.



وأدى هذا التخطي الخاطئ إلى اصطدام الجانب الأيسر لمقدمة السيارة بالجانب الأيمن لمؤخرة الناقلة البترولية، وهو ما نتج عنه اختلال عجلة القيادة تماماً بيد قائد السيارة.

وكشف الفيديو عن انحراف السيارة بشكل مفاجئ إلى أقصى اليسار وحدوث اصطدام مباشر بسيارة نقل ركاب "ميكروباص" تصادف مرورها في نفس التوقيت، مما أدى لانقلاب الباص على الحاجز الخرساني للطريق، ما أعقبه اندلاع للنيران واشتعالها بالسيارات المتضررة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بإخطار النيابة العامة بكافة التفاصيل وبمقطع الفيديو الموثق للواقعة، لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين به.



وأمرت النيابة العامة بحبس سائق السيارة الخاصة البالغ من العمر 21 عاماً والمتسبب في الحادث 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة.

وأقر السائق بقيادته سيارته بسرعة 110 كيلومتر بالساعة في الاتجاه القادم من المرج نحو الهرم، واصطدامه بالناقلة أثناء التنقل بين الحارات، مما أدى لانقلابها وتسرب الوقود واشتعال الحريق.

وأسفر الحادث عن 31 حالة وفاة و26 مصاباً، وتفحم 27 مركبة بين سيارات ودراجات نارية.

وانتهت النيابة من الاستماع للمصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك، وندبت الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النوويDNA من ذوي المتوفين لتحديد هويات الجثث.