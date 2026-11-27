خبرني - زار صانع المتحوى التونسي محمد بن عبد الرحمن الأردن مؤخرا، وجال في عدد من المواقع الأثرية والسياحية، مستعرضاً تاريخها وأبرز المعلومات المميزة عنها بأسلوبه الذي يجمع بين المعرفة والتشويق.

وشملت جولته المدينة الوردية (البتراء)، ووادي رم، ومنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، إلى جانب المواقع الأثرية في مدينة جرش، حيث قدم معلومات تاريخية حول هذه المواقع وما تزخر به من إرث حضاري.

ويعد بن عبد الرحمن من أبرز صناع المحتوى العلمي على مستوى الوطن العربي، إذ يقدم محتوى يقوم على البحث عن إجابات الأسئلة التي تحير الناس، بأسلوب ممتع وشيق يجمع بين المعرفة والتبسيط.