خبرني - حذر تقرير حكومي أميركي من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد دقة الهجمات الإلكترونية وسرعتها وقدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من الضحايا، خصوصا عبر رسائل التصيد الاحتيالي والمحتوى المزيف، في وقت لا تزال فيه المؤسسات تواجه صعوبات في اختبار أدوات الدفاع المعتمدة على التقنية نفسها.

وقال مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، في تقييم إن الذكاء الاصطناعي يتيح للمهاجمين توسيع نطاق الهجمات التقليدية وتحسين فعاليتها، من خلال إنتاج نصوص وصور ومقاطع صوتية ومرئية يصعب تمييز بعضها عن المحتوى الحقيقي.

وأوضح التقرير أن رسائل الاحتيال التي كانت تتسم أحيانا بأخطاء لغوية أو صياغات عامة بات من الممكن إعدادها بصورة أكثر دقة، بحيث تحاكي أسلوب المؤسسات أو الأشخاص المستهدفين، وتستخدم معلومات متاحة عنهم لتبدو الرسالة طبيعية ومرتبطة بعملهم أو تعاملاتهم اليومية.

كما يمكن توظيف تقنيات التزييف العميق لانتحال أصوات مسؤولين أو موظفين، أو إنشاء مقاطع مرئية توحي بأن شخصا بعينه أصدر تعليمات مالية أو إدارية. ويزيد ذلك صعوبة الاعتماد على الصوت أو الصورة وحدهما للتحقق من هوية صاحب الطلب، خصوصا في المعاملات الحساسة.

ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دقة الهجمات التقنية وتسريع بعض مراحلها، بما في ذلك تحليل الأنظمة المستهدفة والبحث عن نقاط ضعفها. ويرى التقرير أن هذه القدرات تخفض الحواجز أمام تنفيذ أنشطة ضارة، وتتيح للمهاجمين توسيع عملياتهم بموارد بشرية أقل.

في المقابل، أشار المكتب إلى إمكانات استخدام التقنية في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات لرصد الأنشطة غير المعتادة، وفرز التنبيهات الأمنية، واكتشاف البرمجيات الخبيثة، ومساعدة فرق الحماية على تحديد الثغرات وترتيبها بحسب مستوى الخطورة.

لكن المؤسسات تواجه تحديات في اختبار أدوات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يصعب أحيانا معرفة مدى دقتها في ظروف الاستخدام الفعلية، كما أن نقص البيانات والإرشادات المتعلقة باستخدامها قد يحد من قدرتها على الاعتماد عليها بصورة آمنة.

واقترح التقرير توسيع بيئات الاختبار التي تسمح بتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظروف تحاكي الهجمات الحقيقية، ووضع أطر حوكمة تساعد على استخدامها في الأمن السيبراني مع تقليل احتمالات الخطأ أو إساءة الاستخدام.

وتبرز أهمية هذه التوصيات في ظل اعتماد قطاعات حيوية، بينها المياه والطاقة والاتصالات والخدمات المالية، على أنظمة رقمية مترابطة. فاختراق أحد هذه الأنظمة قد يتجاوز أثره سرقة المعلومات إلى تعطيل خدمات أساسية أو التأثير في عمليات تشغيلية واسعة.

وعلى المستوى العملي، لا يلغي استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة تطبيق إجراءات الحماية التقليدية، مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتحديث البرامج، وتقييد صلاحيات الوصول، والتحقق من طلبات تحويل الأموال أو تغيير البيانات عبر وسيلة اتصال مستقلة. كما يتعين على الموظفين التعامل بحذر مع الطلبات العاجلة التي تصل عبر الصوت أو الفيديو، حتى عندما تبدو صادرة عن مسؤول معروف.

ويخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل في اتجاه واحد في مجال الأمن الرقمي؛ فهو يمنح المدافعين أدوات أسرع للتحليل والاستجابة، لكنه يمنح المهاجمين أيضا وسائل أكثر تطورا لتوسيع نطاق عملياتهم، ما يجعل جودة الضوابط البشرية والتقنية عاملا حاسما في الحد من المخاطر.