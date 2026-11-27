خبرني - ندد الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس بما وصفه بـ"المعاملة غير المقبولة" لمشجعي نادي بشكتاش من جانب الشرطة الجورجية، خلال مباراة فريقهم أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والتي شهدت اشتباكات أدت إلى توقفها مؤقتا.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه يندد بشدة بالتصرفات والإجراءات التي تعرض لها مشجعو بشكتاش داخل الملعب وخارجه قبل المباراة وأثناءها، فيما أعلن النادي التركي تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشأن ما وصفه بالاستخدام "غير المتناسب" للقوة ضد جماهيره.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 25 على ملعب مدينة باتومي الجورجية، المطلة على البحر الأسود، بعدما اشتبك مشجعون أتراك مع عناصر الشرطة التي تدخلت لتنفيذ عمليات توقيف في المدرجات، قبل أن تستأنف لاحقا وتنتهي بفوز بشكتاش 2-1.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تدافعا بين المشجعين والشرطة ورشق عناصر الأمن بمقذوفات، فيما أفادت وسائل إعلام جورجية بأن جماهير تركية رفعت العلم الفلسطيني ورددت هتافات مناهضة لإسرائيل قبل تدخل الشرطة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، وأن بعض المشجعين تلقوا إسعافات طبية.

وأعلن بشكتاش أنه بدأ إجراءات بالتنسيق مع القنصلية التركية في باتومي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدا متابعة أوضاع مشجعيه إلى حين عودتهم سالمين إلى تركيا.

من جهته، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، فيما قال مصدر في الخارجية التركية إن مسؤولين من السفارة في تبليسي والقنصلية في باتومي موجودون في الملعب، ويتخذون الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأتراك وحماية حقوقهم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر نقل المباراة من إسطنبول إلى باتومي، بعدما أبلغته السلطات التركية بتعذر استضافتها لأسباب أمنية.

وتأتي الأحداث في ظل توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وسبق المباراة ارتباك في رحلة فريق بشكتاش إلى جورجيا، بعدما اضطرت الطائرة التي تقل بعثته إلى الهبوط في مطار شمال شرقي تركيا إثر تعرضها، وفق تقارير، لصاعقة برق، قبل أن يصل الوفد إلى باتومي برا.