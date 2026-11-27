خبرني - قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الجمعة، إنه أكد لنظيره الليبي الطاهر الباعور أن أي تحركات أوكرانية لم تستهدف ليبيا أو الشعب الليبي، موضحا أن عمليات بلاده اقتصرت على مواقع عسكرية روسية تخدم مباشرة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف سيبيها، في منشور على منصة "إكس" عقب اتصال هاتفي مع الباعور، أنه أعرب عن أسفه للتداعيات غير المقصودة للتطورات الأخيرة قبالة السواحل الليبية وفي ميناء بنغازي، وقدم تعازيه إلى الشعب الليبي.

وأكد الوزير الأوكراني أن بلاده لا تعتزم نقل الحرب مع روسيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى، مشددا على دعم كييف لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها والجهود الرامية إلى إعادة توحيد البلاد.

وقال إن أوكرانيا ترتبط بعلاقات صداقة طويلة الأمد مع ليبيا، وتبدي استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والاقتصاد والتجارة والسياسة.

وأشار إلى أن كوادر طبية أوكرانية قدمت مساعدات حيوية لليبيين خلال فترات صعبة من تاريخ البلاد، لافتا إلى استمرار بلاده في الإسهام بالأمن الغذائي الليبي من خلال إمدادات الحبوب والمنتجات الغذائية.

وأعرب سيبيها عن تقديره للحوار المباشر وتبادل وجهات النظر مع نظيره الليبي، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة التواصل وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وتأتي تصريحات سيبيها عقب هجوم بطائرات مسيّرة بحرية استهدف سفنا روسية قبالة سواحل بنغازي وداخل مينائها، في 22 تشرين الثاني، وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، مؤكدة استهداف سفينتين روسيتين قالت إنهما تستخدمان في نقل معدات عسكرية. وأثار الهجوم مخاوف من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى ليبيا، وسط إدانات ليبية ومطالب بإجراء تحقيق في ملابسات الهجوم.