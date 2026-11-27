خبرني - كشفت دراسة حديثة عن آلية مناعية قد تفسر سبب تسبب فيروس الزكام الشائع في تفاقم نوبات الربو، بعد رصد ارتفاع مستويات بروتين معين في الشعب الهوائية لدى المصابين بالمرض عقب التعرض للفيروس.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها الجمعية الأميركية لتقدم العلوم، أن الإصابة بفيروس الأنف، وهو أحد أبرز مسببات الزكام، ترتبط بزيادة مستويات بروتين "G-CSF"، الذي يؤثر في نشاط نوع من الخلايا المناعية يسمى العدلات، ويسهم في تنشيط مسارات الالتهاب داخل الجهاز التنفسي.

واعتمد الباحثون على عينات من دراسة سابقة شملت 11 متطوعا سليما و28 شخصا مصابا بربو خفيف أو متوسط، عُرضوا للفيروس في إطار تجربة بشرية مضبوطة. وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات البروتين ونشاط الخلايا المناعية لدى المصابين بالربو.

كما اختبر الباحثون استهداف البروتين باستخدام جسم مضاد في نموذج حيواني، ورصدوا تراجعا في الالتهاب وتلف الرئة وشدة نوبات الربو.

وتقدم النتائج تفسيرا محتملا لكيفية تحول عدوى تنفسية شائعة إلى محفز لنوبات الربو، وقد تفتح المجال أمام أبحاث تستكشف مسارات علاجية إضافية، لكنها لا تعني أن استهداف هذا البروتين أصبح علاجا معتمدا أو متاحا للمرضى.