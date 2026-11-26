خبرني - أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، احترام قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، القاضي بتأكيد فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، التي استضافتها المغرب.

ويعد هذا هو أول موقف رسمي تتخذه الحكومة المغربية بشأن قرار كاس، والذي جاء عقب الطعن الذي قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم في النزاع المحيط بالمباراة النهائية للنسخة الأخيرة من البطولة القارية.

ووفقا للموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو مارس" المغربية، أكد المتحدث الرسمي، اليوم الخميس، أن الحكومة تحترم قرار الهيئة الرياضية الدولية المختصة، ليعكس هذا الموقف نهج الحكومة في التعامل مع الحكم الذي حسم النزاع القانوني حول نتيجة نهائي المسابقة.

كما أشار بلفقيه بالعمل الذي يقوم به الاتحاد المغربي لكرة القدم واحتلال المنتخب الأول للمركز الخامس ثم المركز السابع في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بعد إعلان القرار النهائي.

وأبدى بلفقيه احترامه للعمل المتواصل على مستوى المنتخبات الوطنية واستقلالية اتحاد الكرة المغربي، كما علق على استئناف القرار من طرف الاتحاد مؤكدا أنه قرار يحترم .

كانت "كاس" ألغت قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي اعتبرت المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية، ومنحت الفوز للمغرب بنتيجة 3-صفر في 17 مارس الماضي.

وجاء قرار كاف استنادا إلى مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب لعدة دقائق، احتجاجا على احتساب الكونغولي الديمقراطي جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يعود لاعبو (أسود التيرانغا) للمستطيل الأخضر من جديد، ويهدر براهيم دياز، لاعب منتخب (أسود الأطلس) ركلة الجزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويحتكم المنتخبان للوقت الإضافي.

ويعيد هذا القرار الجديد اللقب لمنتخب السنغال، الذي فاز 1-صفر بعد اللجوء للوقت الإضافي على نظيره المغربي، في نهائي أمم أفريقيا 2025، الذي جرى بملعب (الأمير مولاي عبدالله) بالعاصمة المغربية الرباط. وقد شهدت تلك المباراة أحداثاً استثنائية، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، وظلت حديث الجماهير الأفريقية لأسابيع طويلة.