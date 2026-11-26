خبرني - واصل بورنموث الإنجليزي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، عقب فوزه 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، كما حقق ميلان انتصاره الأول في البطولة 4-2 على أولمبياكوس.

أوقف فيكتوريا بلزن التشيكي البداية الرائعة لضيفه بنفيكا البرتغالي في البطولة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة، بعدما تغلب عليه 4-صفر.

أما ميلان الإيطالي، فاستعاد اتزانه من جديد، بعدما خسر مباراتيه الماضيتين في المسابقة، وحقق فوزه مستحقا 4-2 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، ليجدد أمله في الاستمرار بالبطولة.

من جانبه، عاد باير ليفركوزن الألماني، لطريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في الجولة الماضية بالمسابقة، عقب تغلبه 2-صفر على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

كما أسفرت باقي مباريات تلك الجولة، التي أقيمت اليوم عن فوز أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1-صفر على ضيفه ليفيسكي صوفيا البلغاري، وسالزبورغ النمساوي على ضيفه أرارات أرمينيا الأرميني، فيما تعادل يونيون سانت جيلواز البلجيكي 2-2 مع ضيفه ليخ بوزنان البولندي.