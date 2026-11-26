خبرني - باع الهولندي ويسلي شنايدر، نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، القميص الذي ارتداه الإسباني سيرجيو راموس في نهائي كأس العالم 2010 مقابل 65 ألفاً و126 يورو، بعدما احتفظ به ضمن مقتنياته الخاصة لأكثر من 16 عاماً.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن أحد هواة جمع المقتنيات في البرازيل قدم العرض الفائز في المزاد لشراء القميص الذي حصل عليه شنايدر من زميله السابق في ريال مدريد، عقب خسارة هولندا أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2010 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

ولا يزال القميص الأزرق الداكن ذو الأكمام الطويلة، الذي يحمل الرقم 15، في حالة ممتازة، إذ يحتفظ بجميع الشارات والطبعات الأصلية.

كما عرض شنايدر قميصه من المباراة النهائية ذاتها للبيع في المزاد، لكنه لم يحصل مقابله سوى على ما يزيد قليلاً على خمسة آلاف يورو.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبيع فيها النجم الهولندي السابق مقتنيات من مسيرته الكروية، إذ باع في سبتمبر الماضي جائزة الكرة الفضية التي حصل عليها في كأس العالم 2010 مقابل 19 ألف يورو، والميدالية البرونزية لمونديال 2014 مقابل 6500 يورو.

وربطت الصحيفة الإسبانية بين بيع شنايدر مقتنياته التاريخية وعملية الاحتيال العقاري التي تعرض لها في تركيا، إذ كشف اللاعب في أواخر عام 2025، خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست، أنه استثمر مبالغ مالية كبيرة في عقارات شُيدت بالفعل، لكنه لم يحصل منها على يورو واحد.

وبحسب التقرير، وقفت وراء عملية الاحتيال عصابة إجرامية تنشط في غسل الأموال، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت تلك الواقعة وراء قرار شنايدر بيع مقتنياته، في ظل عدم الكشف عن وضعه المالي الحالي.