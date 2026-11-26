خبرني - صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي الخميس بأن خطة الحكومة لمعالجة تهريب النفط وبسط سلطة الدولة على المنافذ الحدودية دخلت حيز التنفيذ.

وقال العبودي في تصريحات صحفية إن ما تقوم به الحكومة اليوم لمعالجة ملف تهريب النفط "لا يهدد سلطة إقليم كردستان"، مضيفاً أن "عملية غلق الحدود بدأت" وأن "خطة مسك الحدود معدة على مكتب القائد العام للقوات المسلحة" رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

كما ذكر أن "حماية الحدود الدولية هي من صلاحية الحكومة المركزية"، مضيفاً أن "هناك خطة كاملة لملف تهريب النفط في جميع مناطق العراق"، مشدداً على أن "الدستور هو الضامن الوحيد لوحدة العراق".

وأوضح العبودي أن "الحكومة العراقية فككت ملفات مهمة خلال 6 أشهر من عمر الحكومة"، معتبراً أنه "من المستحيل دخول الجيش العراقي إلى مدن كردستان ".

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن تقديرات معدل إنتاج النفط الخام في الحقول والآبار النفطية خارج حدود إقليم كردستان تقدر ب100 مليون برميل سنوياً. وذكر أن "حجم الاستيرادات في العراق يتجاوز 85 مليار دولار".

وأخيراً قال العبودي إن "إغلاق مضيق هرمز أحدث هزة للحكومة العراقية"، معتبراً أن "شبح الحرب لم يغادر المنطقة".