خبرني - تعد الشاحنات الصغيرة من فئة «البيك أب» مرتفعة الثمن بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة، ويعزى أحد الأسباب الرئيسية لذلك إلى ما يعرف باسم «ضريبة الدجاج» (Chicken Tax).

«ضريبة الدجاج»، هي رسوم جمركية مرتفعة تفرضها واشنطن منذ عقود على واردات الشاحنات الصغيرة، بهدف حماية صناعة السيارات المحلية والحد من منافسة الشركات الأجنبية في هذه الفئة.

وفيما يلي أبرز ما تحتاج إلى معرفته عن هذه الضريبة، وتاريخ نشأتها، وتأثيرها في سوق السيارات الأمريكية، وفقا لتقرير نشره موقع «جير باترول».

لماذا فُرضت «ضريبة الدجاج»؟

في أوائل ستينيات القرن الماضي، أثارت واردات الدجاج الأمريكي الرخيص مخاوف لدى «السوق الأوروبية المشتركة»، التي اتجهت إلى فرض قيود سعرية لحماية المزارعين الأوروبيين.

وأدى ذلك إلى خسارة قطاع الدواجن الأمريكي حصة كبيرة من السوق، ما دفع ممثليه إلى ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس جون كينيدي، ثم إدارة ليندون جونسون، لاتخاذ إجراءات انتقامية.

وفي عام 1964، أصدر الرئيس ليندون جونسون أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات نشا البطاطس والبراندي والدكسترين والشاحنات الخفيفة، بما فيها شاحنات «البيك أب» والمركبات التجارية.

ومع مرور الوقت، أُلغيت الرسوم المفروضة على السلع الأخرى، بينما استمرت التعريفة الجمركية على الشاحنات الخفيفة حتى اليوم.

لماذا أُدرجت الشاحنات الصغيرة ضمن القائمة؟

كان الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يسعى إلى كسب دعم نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW)، في ظل ملفات سياسية مهمة، من بينها قانون الحقوق المدنية.

وجاء إدراج الشاحنات الخفيفة ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية بمثابة مكسب للنقابة، إذ حدّ من قدرة شركة «فولكسفاغن» على إغراق السوق الأمريكي بشاحناتها الصغيرة ومركباتها التجارية من طراز «تايب 2»، التي كانت واسعة الانتشار في أوروبا.

ويُعد ذلك أحد الأسباب وراء عدم توفر نسخ تجارية أقل تكلفة من طراز «آي دي. باز» (ID. Buzz) الحديث في السوق الأمريكية.

ماذا تفعل «ضريبة الدجاج»؟

تُفرض ضريبة جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الصغيرة من فئة «البيك أب» والمركبات التجارية، وهي نسبة مرتفعة تقارب 10 أضعاف الرسوم المفروضة على العديد من المركبات الأخرى.

وتهدف هذه الضريبة إلى حماية سوق الشاحنات الأمريكية من المنافسة الأجنبية الأقل تكلفة؛ إذ تبيع شركات مثل «تويوتا» و«نيسان» شاحناتها في الولايات المتحدة، لكنها تضطر إلى تصنيعها داخل أمريكا الشمالية لتجنب الرسوم، وتحمل تكاليف الإنتاج والعمالة التي تفرضها هذه العملية.

ما تأثير «ضريبة الدجاج»؟

تمكنت شركتا «هوندا» و«تويوتا» من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق سيارات الركاب في الولايات المتحدة، والتفوق على الشركات الأمريكية بفضل تقديم مركبات أصغر حجمًا وأقل تكلفة وأعلى جودة. لكن هذا التفوق لم يمتد بالقدر نفسه إلى فئة الشاحنات الصغيرة.

فقد أتاح غياب المنافسة الأجنبية منخفضة التكلفة لشركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى فرصة إنتاج شاحنات أكبر حجمًا، وطرحها بأسعار مرتفعة، وتحقيق هوامش ربح كبيرة من مبيعاتها.

ولا تزال هذه الأرباح تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لأعمال صناعة السيارات الأمريكية، إذ تعتمد الشركات المحلية بدرجة كبيرة على مبيعات الشاحنات الصغيرة لتعزيز إيراداتها.

هل توجد حلول بديلة لتجنب «ضريبة الدجاج»؟

ظهرت في السابق ثغرة قانونية أتاحت لبعض الشركات استيراد مركبات قابلة للتعديل، ثم إضافة صندوق الشحن إليها بعد وصولها إلى الولايات المتحدة، لتصنيفها ضمن فئة سيارات الركاب الأقل خضوعًا للرسوم الجمركية. لكن السلطات الأمريكية أغلقت هذه الثغرة لاحقًا.

واستغلت شركة «سوبارو» هذه الثغرة عند طرح طراز «BRAT» في السوق الأمريكي، إذ زودته بمقاعد إضافية في صندوق الشحن، إلى جانب فرش أرضيته بالسجاد، بما ساعد على تصنيفه سيارة ركاب بدلًا من شاحنة خفيفة.

وفي حالة أخرى، لجأت «مرسيدس-بنز» إلى تجميع النسخ النهائية من شاحنات «سبرينتر» داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولاية كارولاينا الجنوبية، لتجنب الرسوم المفروضة على استيراد الشاحنات الجاهزة.

كما واجهت شركة «فورد» مشكلات تتعلق باستيراد سيارات «ترانزيت كونيكت» من تركيا باعتبارها سيارات ركاب، ثم استكمال تجهيزها بعد وصولها إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إغلاق الثغرة القانونية التي كانت تسمح بهذا الأسلوب.

هل تلغي الولايات المتحدة «ضريبة الدجاج»؟

لا تبدو إمكانية إلغاء «ضريبة الدجاج» واردة في المستقبل القريب، في ظل استمرار الدعم السياسي لفكرة حماية صناعة السيارات الأمريكية، التي توفر ملايين فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

كما شهدت التوجهات التجارية الأمريكية تحولًا ملحوظًا؛ فبعد سنوات من دعم اتفاقيات التجارة الحرة، التي كان من الممكن أن تفتح الباب أمام إلغاء هذه الرسوم، اتجهت السياسات نحو فرض مزيد من القيود التجارية، بهدف تعزيز التصنيع المحلي، خصوصًا في قطاعات المركبات الكهربائية والبطاريات.