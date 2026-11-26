خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له".

وأضاف: "في الأيام المقبلة، يرجى الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية".

في سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تجري مشاورات مع روسيا وأوكرانيا بشأن ترتيبات لوقف إطلاق نار تاسع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك في أعقاب فقدان آخر لإمدادات الطاقة الخارجية نتيجة للأنشطة العسكرية.

وأضافت الوكالة أن المحطة تعتمد على مولدات الديزل الطارئة لتشغيل العمليات الأساسية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين.