خبرني - أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، الانتهاء من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم.

وندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة لتحديد هوية من تعذَّر التعرُّف عليهم من المتوفين.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، والبالغ من العمر 21 عامًا، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات عقب استجوابه.

وقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في إطار جولته لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، خاصة في ظل وجود وحدة متخصصة لعلاج الحروق بالمستشفى.

ووجه مدبولي بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الحالات، وحصر أماكن تواجدهم بالمستشفيات، مع التواصل المستمر لطمأنة أهاليهم أولًا بأول.

ووجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه (نحو مليون و100 ألف دولار أميركي)، لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق شاحنة نقل وقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، بحسب ما أورده موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وكانت سيارة نقل مُحمَّلة بمواد بترولية اشتعلت بها النيران أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مساء الأربعاء، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى عدد من السيارات المحيطة.

وأسفر الحادث، وفق حصيلة نهائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، وتفحم 27 سيارة ودراجة نارية، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.