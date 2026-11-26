خبرني - في موقف لافت، فوجئ النائب السابق خليل عطية باتصال هاتفي من صحفي يعمل في قناة «كان 11» الإسرائيلية، سأله خلاله عن استضافته النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي.

وردّ عطية على سؤال الصحفي مؤكداً أن الطيبي صديقه، وأنه شخصية وطنية فلسطينية تدافع عن أرضها وحقوق شعبها.

إلا أن المفاجأة كانت عندما علم عطية أن المتصل صحفي إسرائيلي، فما كان منه إلا أن أنهى الحديث بعبارة حاسمة قائلاً: «احلق احلق، تحكيش معي، امشي روح»، قبل أن يغلق الهاتف في وجهه.

وأثار الموقف اهتماماً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت حسابات إسرائيلية مواقف سابقة لعطية، مشيرة إلى إحراقه العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، ومواقفه الداعمة لصمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وكان عطية قد استضاف الطيبي قبل أيام في مأدبة عشاء تكريمية، احتفاءً بفوز الكتلة العربية في انتخابات الكنيست، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية أردنية وفلسطينية.