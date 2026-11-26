خبرني - أمرت النيابة العامة المصرية بحبس سائق المركبة المتسببة بحادث حريق ناقلة الوقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد استجوابه، فيما قررت أخذ عينات منه لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة.

وأعلنت النيابة، الخميس، الانتهاء من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، وندب مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية من تعذر التعرف عليهم.

وأقر المتهم، البالغ من العمر 21 عاما، خلال استجوابه، بأنه كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، برفقة والده، وأثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة الوقود.

وبحسب اعترافاته، اختلت عجلة القيادة في يده، وانحرفت السيارة إلى أقصى يمين الطريق، ما أدى إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها واشتعال النيران.

وفي سياق متابعة تداعيات الحادث، تفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، لا سيما في وحدة علاج الحروق بالمستشفى.

ووجه مدبولي بمتابعة الحالات الصحية للمصابين بشكل دقيق، وحصر أماكن وجودهم في المستشفيات، والتواصل المستمر مع ذويهم لطمأنتهم وإطلاعهم على تطورات أوضاعهم الصحية.

من جهته، وجه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه مصري، ما يعادل نحو 1.1 مليون دولار أميركي، لمساندة أسر الضحايا والمصابين.

وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله التزام البنك والقطاع المصرفي بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

وكانت ناقلة محملة بمواد بترولية اشتعلت فيها النيران، مساء الأربعاء، أعلى الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، قبل أن يمتد الحريق إلى عدد من السيارات المحيطة.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين، إضافة إلى تفحم 27 سيارة ودراجة نارية.