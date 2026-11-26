خبرني - تغلب فريق الجزيرة على نظيره البقعة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب البترا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل يحيى البخيت الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف أحمد الحراحشة الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينهي الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة طرد لاعب البقعة محمد العكش عند الدقيقة 74، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد البقعة عند 11 نقطة في المركز السادس.