خبرني - أشاد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين، بالموقف الإنساني والحس الوطني الذي جسده عامل الوطن في دائرة الخدمات في البلدية منتصر أبوعويض إثر مبادرته وحسن تصرفه في حماية أفراد أسرة عقب اندلاع حريق في منزلهم، مؤكدا أن هذا السلوك يعكس أصالة العامل الأردني ووعيه المجتمعي، ويجسد القيم الإنسانية التي يتحلى بها عمال الوطن في البلدية، لافتا إلى أهمية اليقظة والمبادرة في التعامل مع المواقف الطارئة التي تمس سلامة المواطنين.

وقال أبو عويض إنه أثناء تأديته واجبه الوظيفي اليومي ضمن جولاته في الحي، لاحظ تصاعد الدخان من أحد المنازل، فبادر على الفور إلى تنبيه سكان الحي وإبلاغهم بوجود الحريق، ما أسهم في سرعة إبلاغ الدفاع المدني ووصوله إلى الموقع، والتعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق، والحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشاد النائب بدر الحراحشة، خلال حضوره واستماعه إلى تفاصيل الواقعة، بما أبداه أبو عويض من حس عال بالمسؤولية وسرعة في الاستجابة، مثمنا مبادرته في تنبيه السكان وإبلاغهم بوجود الحريق، ومؤكدا أن هذه المواقف تجسد قيم النخوة والانتماء، وتعكس الدور الإنساني الذي يؤديه عمال الوطن في خدمة المجتمع وحماية سلامة المواطنين.

بدوره، أوضح مدير دائرة الخدمات في البلدية محمد الحوامدة، أن كوادر الدائرة يؤدون واجباتهم اليومية بأمانة ومسؤولية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس القيم الأصيلة التي يتحلى بها عمال الوطن، والذين سجلوا العديد من المواقف المشرفة في حفظ الأمانات وإعادة المفقودات والمقتنيات إلى أصحابها، بما يرسخ صورة الموظف المؤتمن على مصالح المواطنين وسلامتهم.