خبرني - حذرت شركة البريد الأردني، المواطنين من رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني تصل إلى هواتفهم، تحمل شعار البريد الأردني وتدعي أنها صادرة عن الشركة، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم أو عدم القدرة على تسليم الشحنة (الطرد) لفقدان العنوان.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن عمليات الدفع لا تتم إلا من خلال خدمة «إي فواتيركم» أو عند التسليم.

وأوضحت الشركة أنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وضرورة التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء بشركة البريد الأردني على الرقم "062005777".