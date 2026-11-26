خبرني - زار رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة، والنائب الأول لرئيس المجلس المحامي آية الله فريحات، والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ماجد القطارنة، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، اليوم الخميس، والد البحار الأردني محمد حسام الدين العتيبي وذويه في أبوظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاته.

وجاءت زيارة الطراونة والوفد المرافق له، أثناء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي عقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وتوجه الطراونة للعزاء فور صدور بيان وزارة الخارجية الأردنية الذي أعلن وفاة العتيبي، معربا باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.