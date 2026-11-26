خبرني - حسم فريق جرش صعوده رسمياً إلى الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل، مع اختتام منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2026/2027.

وجاء صعود جرش بعد تعادله مع اليرموك دون أهداف، ووصوله إلى النقطة 24 في صدارة الترتيب، ليضمن أحد المركزين المؤهلين إلى دوري المحترفين، قبل جولة من اختتام البطولة.

وشهدت الجولة فوز الهاشمية على سهل حوران بهدف دون رد، سجله أحمد الهبارنة د.57، والسرحان على الأهلي بهدفين دون رد، عبر عمر البياع د.59، ومحمد عبدالعزيز د.82.

وتغلب الصريح على شباب العقبة بنتيجة 8-1، سجل للصريح محمد الزبيدي د.3، وإبراهيم الخوالدة د.37، ويوسف دراغمة د.41، وعلاء باكير د.50 و81، وحسن عبيدات د.64، وزيدان بني دومي د.76، ونور الدين الحامد د.82، فيما سجل صهيب أبو العز د.55 هدف شباب العقبة الوحيد.

كما فاز حي الأمير حسن على اتحاد الرمثا 2-0، سجلهما أحمد سمارة د.45 و50، فيما تعادل عمان FC مع معان دون أهداف، واليرموك مع جرش بذات النتيجة.

وفي المقابل، هبط فريق شباب العقبة رسمياً إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

ويتصدر جرش الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه اليرموك بـ21 نقطة، ثم عمان FC بـ18 نقطة، وسهل حوران والسرحان بـ16 نقطة، واتحاد الرمثا والهاشمية بـ13 نقطة، ومعان بـ10 نقاط، والأهلي والصريح وحي الأمير حسن بـ9 نقاط، وشباب العقبة بـ3 نقاط.

وبحسب نظام البطولة، تُقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.