خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور سليمان الخرابشة، الخميس، موازنتي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وتساءل الخرابشة عن بنود مخصصات الوزارة وأهدافها وخططها وأثرها في تحسين جودة أعمالها ومنجزاتها، ودورها في محاربة الفقر ومكافحة التسول، وبرامجها التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مراكز الإيواء ومدى كفايتها، ودور الجمعيات الخيرية التابعة لها وآليات الرقابة عليها.

كما طلب إيضاحات حول المبادرات المجتمعية وبرامج التدريب والتشغيل، وعدد الأسر المنتفعة من المنح، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستفسر الخرابشة عن عدد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وأسس ومعايير الاستفادة من برامجه، وعدد الطلبات المقدمة ونسبة تغطيتها، إلى جانب عدد الأسر والأفراد المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل، وخطة الصندوق لأتمتة أعماله.

من جهتهم، قدم النواب الحضور مجموعة من المداخلات حول السياسات الحكومية في قطاع الحماية الاجتماعية وأهمية دعمها في ظل الظروف الاجتماعية، والبرامج المستحدثة في الوزارة والصندوق والفئات المستفيدة منها، طالبين إيضاحات حول التمويلات وآليات التعامل مع الجمعيات العاملة في المملكة.

بدورها، قالت بني مصطفى إن قطاع الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام حكومي، باعتباره أحد أهم محاور مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، والرؤى الملكية والتحديث، وأولويات البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للحكومة.

وبينت أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، سجلت نموا إجماليا بنحو 7.181 مليون دينار، لتصل إلى قرابة 49 مليون دينار، مقارنة بالعام السابق.

واستعرضت بني مصطفى مخصصات البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة والفئات المستفيدة منها، كاشفة عن خطط وبرامج بدائل الإيواء، لافتة إلى تقديم دعم نقدي للأسر البديلة والطبيعية.

كما تناولت إدامة وتشغيل وحدات التدخل المبكر، ومخصصات دعم المساكن للأسر الفقيرة، وبرامج التدريب والتشغيل، فضلا عن أعداد الجمعيات في المملكة والإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم عملها، بما فيها الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة.

من جهتها، عرضت شنيكات موازنة صندوق المعونة الوطنية والبرامج التي ينفذها، وآليات وشروط توجيه الدعم إلى مستحقيه، ونسب الأسر والأفراد المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل وبرامج الدعم المختلفة.