خبرني - أنجزت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب سليمان الخرابشة، اجتماعاتها مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، تمهيدا لإعداد توصياتها ورفع تقريرها إلى مجلس النواب.

وقال الخرابشة في تصريحات صحفية الخميس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاؤها وعدد من النواب بشأن النفقات والإيرادات، مشيرا إلى أن الاجتماعات عُقدت وفق برنامج أعدته اللجنة منذ إحالة مشروع القانون إليها.

وأوضح أن اللجنة عقدت، الثلاثاء، اجتماعا مع وزارة المالية والبنك المركزي والدوائر التابعة لوزارة المالية، فيما اجتمعت الأربعاء مع وزارات الصناعة والتجارة والعمل والتخطيط والدوائر التابعة لها.

وأضاف أن اجتماعات الخميس، شملت وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية، إلى جانب صندوق المعونة الوطنية، مبينا أن أعضاء اللجنة وعددا من النواب قدموا ملاحظات واستفسارات بشأن بنود الموازنة خلال اللقاءات مع الجهات المعنية.

وكان مجلس النواب أحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 إلى لجنته المالية، عقب استماعه إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال جلسة عقدت الاثنين برئاسة رئيس المجلس إبراهيم الطراونة، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وخلال المناقشات الأولية للمشروع، دعا نواب إلى معالجة الدين العام والفوائد المترتبة عليه، مشيرين إلى أن فوائد الدين وصلت إلى نحو 17% من إجمالي النفقات، ما يشكل عبئا على الموازنة ويزاحم مخصصات الإنفاق الرأسمالي، مطالبين بتشكيل لجنة مالية متخصصة لمعالجة هذا الملف.

كما أشاد النواب بتوجه الحكومة لسداد ديون الجامعات وزيادة دعم صندوق دعم الطالب الجامعي، إلى جانب إقرار زيادة مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارا من العام المقبل.

وأكد النواب أهمية أن تعكس الموازنة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تسهم في تحفيز الإنتاج وتوسيع فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، مشددين على ضرورة ضمان واقعية التقديرات وكفاءة الإنفاق واستدامة المالية العامة.

وكان مجلس الوزراء أقر، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية.