خبرني - قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عاطف العلاونة، الخميس، إن الوزارة تراقب الأسواق بصورة مستمرة، وتتابع العروض والتنزيلات للتحقق من حقيقتها والتأكد من التزام المنشآت بالأسعار المعلنة.

وأضاف العلاونة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن الوزارة نفذت منذ بداية تشرين الثاني الحالي نحو 250 جولة رقابية، زارت خلالها قرابة 4 آلاف مؤسسة، وحررت نحو 165 مخالفة، من بينها 14 مخالفة تتعلق بتقديم عروض وأسعار غير حقيقية.

وأوضح أن المخالفات توزعت على قطاعات الملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن جزءا منها يتعلق بشركات جديدة ومواقع إلكترونية تقدم عروض تخفيضات بنسب مرتفعة وغير واقعية.

ودعا العلاونة المواطنين إلى التريث والتحقق من العروض ومقارنة الأسعار قبل الشراء، محذرا من المواقع الإلكترونية الجديدة التي تعلن عن تخفيضات تصل إلى 80% و90%.

وبين أن الوزارة تتابع الشكاوى المتعلقة بالسلع المعيبة والعروض غير الحقيقية، وتعمل على إعادة حقوق المواطنين، وفي حال تعذر ذلك تحال القضايا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته، قال الناطق باسم جمعية حماية المستهلك ماهر الحجات، إن الأسواق في الأردن تشهد ركودا اقتصاديا كبيرا نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتغير أنماطهم الشرائية والاستهلاكية في ظل ارتفاع الالتزامات المعيشية وتراجع الدخول الشهرية.

وأضاف الحجات أن المواطنين باتوا يركزون على تغطية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب والتنقل والإنترنت والهاتف الخلوي، على حساب شراء الملابس والأجهزة الكهربائية، التي أصبحت احتياجات ثانوية لدى شريحة من المواطنين.

وأشار إلى أن مواسم العروض والتنزيلات، ومنها "البلاك فرايدي"، تشكل فرصة للمواطنين ذوي القدرات الشرائية الجيدة، لكنها تمر دون تأثير ملموس على أصحاب الدخول المحدودة.

ولفت الحجات إلى تلقي جمعية حماية المستهلك شكاوى متكررة تتعلق بتأخر بعض المحال التجارية في تسليم الأجهزة الكهربائية التي يشتريها المواطنون خلال مواسم العروض، مبينا أن بعض المواطنين دفعوا ثمن أجهزة قبل ثلاثة وأربعة أشهر ولم يتسلموها حتى الآن، على حد قوله.

ودعا المواطنين إلى الحذر من الشراء عبر المواقع الإلكترونية، معتبرا أن بعض هذه المواقع تعرض سلعا غير مطابقة للمواصفات وغير مكفولة، ولا تتوافر معلومات واضحة عن مصدرها أو عنوان البائع.

بدوره، قال أمين سر نقابة الألبسة والأقمشة والأحذية هاني المصري، إن الحركة التجارية في قطاع الألبسة خلال موسم العروض الحالية اعتيادية، ولا تشهد إقبالا لافتا، رغم حلول موسم "البلاك فرايدي" وانتهاء صرف الرواتب.

وأضاف المصري أن الأسواق لم تشهد حركة تجارية استثنائية خلال جولته فيها الخميس، مشيرا إلى أن التنزيلات بدأت لدى كثير من المحال التجارية منذ بداية الشهر، في ظل التزامات مالية متزايدة على التجار، تشمل الإيجارات والرواتب والضمان الاجتماعي والأقساط والمصاريف التشغيلية.

وبين أن توقيت العروض يأتي قبل بدء موسم الشتاء بصورة فعلية، ما يؤثر على حركة شراء الملابس الشتوية، لافتا إلى أن نسب التخفيضات تختلف من تاجر إلى آخر وفقا للمخزون والبضائع المتوافرة والالتزامات المالية.

وأشار المصري إلى أن أحد التجار أبلغه بتراجع مبيعاته بنسبة 50% خلال الفترة من الأول إلى 23 تشرين الثاني الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالعروض الوهمية، قال المصري إن التجار ليسوا بحاجة إلى رفع الأسعار قبل مواسم التنزيلات ثم خفضها، في ظل استمرار العروض على مدار العام نتيجة ضعف المبيعات وعدم قدرة بعض المحال على بيع بضائعها بالأسعار الأصلية.

وأوضح أن بعض التجار يلجؤون إلى التخفيضات لتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتهم اليومية، حتى مع تراجع هوامش الأرباح إلى مستويات محدودة جدا.

ولفت إلى أن المنافسة مع شركات التسويق الإلكتروني الخارجية تؤثر على قطاع الألبسة، مشيرا إلى أن مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليون دينار تخرج سنويا من الأردن عبر بطاقات الائتمان لصالح التسوق من الخارج، وفق قوله.

وأكد المصري أن اختلاف نسب التخفيضات بين البضائع الجديدة والقديمة يرتبط بعمر البضاعة ومدة وجودها في المحال، مشددا على أهمية توضيح طبيعة البضائع للمستهلك عند الإعلان عن العروض.

من جانبه، قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن سابقا حاتم الزعبي، إن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يمر بظروف صعبة وغير مسبوقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تراجع حاد في المبيعات وضعف الإقبال.

وأضاف الزعبي أن الظروف الإقليمية، بما فيها الحرب في المنطقة، انعكست سلبا على السوق، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المحلية وارتفاع التكاليف المترتبة على أصحاب الأعمال.

وأكد أن أداء القطاع خلال العام الحالي أقل من العام الماضي، مشيرا إلى أن التاجر يواجه أعباء كبيرة في ظل تراجع المبيعات وارتفاع كلف التشغيل.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم الأجهزة الكهربائية، قال الزعبي إن هذه الحالات ترتبط ببعض التجار غير الملتزمين، مؤكدا أهمية تعامل المستهلك مع التجار المعروفين والملتزمين، وأن سمعة التاجر أهم من السلعة.

وأوضح أن التاجر قد يقدم تخفيضا على سلعة فيها ضرر ظاهري، شريطة إبلاغ المستهلك بذلك بوضوح، مؤكدا رفض بيع السلع التي تعاني من عيوب مصنعية دون توضيحها للمشتري.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التواصل بين ممثلي القطاعات التجارية وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، للتعرف على التجار غير الملتزمين ومتابعة الشكاوى المقدمة بحقهم.