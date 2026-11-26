خبرني - أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الخميس، وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين، جراء اعتداء بمقذوف جوي استهدف مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن الاعتداء أدى إلى نشوب حريق جرى التعامل معه، وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.

وأوضح المصدر أن المتوفى يحمل الجنسية النيبالية، فيما أصيب عدد من العاملين من جنسيات مختلفة بإصابات متفاوتة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، فيما يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اللواء الركن تركي المالكي، تعرض مصفاة جازان في جنوب السعودية لهجوم حوثي.

وقال المالكي، عبر منصة "إكس"، إن "مصفاة جازان تعرضت لاعتداء من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية"، مؤكدا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.