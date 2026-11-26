خبرني - حذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، من التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة لاقتراب انتهاء فترة التمديد الحالية للعلاقات المصرفية المراسلة، داعياً إلى تحرك عربي ودولي منسق وعاجل لضمان استمرار هذه العلاقات، والتوصل إلى حلول دائمة تحول دون انقطاعها، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات تطال مختلف مفاصل الاقتصاد الفلسطيني.

وجاءت تصريحات شنار خلال مشاركته في سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدت برعاية صندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش أعمال الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والتي بحثت العلاقات المصرفية المراسلة والتطورات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين.

وعقد شنار لقاءات مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي، ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حامد سيف الزعابي، لبحث الخطوات والإجراءات العملية الكفيلة بضمان استمرار العلاقات المصرفية المراسلة.

وأكد المحافظ ضرورة التحرك العاجل والمنسق للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي حالة عدم اليقين الناتجة عن التمديدات المؤقتة والمتكررة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع يربك عمل البنوك الفلسطينية ويؤثر على قدرتها على التخطيط وإدارة عملياتها المالية والمصرفية.

وحذّر شنار من أن عدم تمديد العلاقات المصرفية المراسلة قد يؤدي إلى تعطّل قنوات الدفع والتسوية المالية، وإعاقة التحويلات المالية والتجارية، فضلاً عن التأثير على حركة الاستيراد والتصدير وتدفق السلع الأساسية إلى الأسواق الفلسطينية، الأمر الذي قد ينعكس على النشاط الاقتصادي والخدمات المقدمة للمواطنين