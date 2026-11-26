خبرني - أوضح المحامي أنس الكسواني أن قرار العفو العام، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يشمل إسقاط الغرامات غير المدفوعة عن مخالفات السير العادية المرتكبة قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2026، إلى جانب إنهاء الملاحقات الجزائية وإسقاط العقوبات في قضايا إصدار الشيكات دون رصيد الواقعة قبل التاريخ ذاته.

وبيّن الكسواني، في تصريحات لموقع «الاقتصادي»، أن شمول حوادث السير التي أدت إلى الوفاة بالعفو العام يشترط إسقاط الحق الشخصي، إلى جانب استيفاء باقي الشروط القانونية.

وفيما يتعلق بقضايا الشيكات دون رصيد، أوضح أن العفو ينهي الملاحقة الجزائية ويسقط العقوبة دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، لكنه لا يعفي مُصدر الشيك من دفع قيمته المالية.

وأكد أن حامل الشيك يحتفظ بحقه القانوني في المطالبة بقيمته ومتابعة إجراءات التنفيذ لتحصيل أمواله وفق الأصول القانونية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قراراً بقانون بشأن العفو العام، يشمل الجرائم والجنح والمخالفات الواقعة قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2026، وفق شروط واستثناءات حددها القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

ويُسقط العفو العام العقوبات الجزائية والغرامات في القضايا المشمولة بأحكامه، دون المساس بالحقوق المدنية والمالية المستحقة للغير.