وجهت السلطات الأمريكية اتهاماً إلى مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما طارد والدته بمنشار كهربائي، إثر مصادرتها جهاز ألعاب «إكس بوكس» الخاص به.

ويُشتبه في أن المراهق لاحق والدته بالمنشار خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب مصادرة جهاز الألعاب، وذلك بعد أيام قليلة من صدور لعبة «جراند ثيفت أوتو 6» (GTA 6).

واستجاب عناصر مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا لبلاغ بشأن الواقعة يوم الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أبلغت الأسرة عن تصرفات المراهق التي تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل، وتهديده بإيذاء الحيوانات الأليفة التي تربيها العائلة.

مراهق يهدد والدته وحيوانات الأسرة

وقال قائد شرطة المقاطعة، مايك تشيتوود: «خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجاب عناصر الشرطة لبلاغ عن مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، من منطقة ديلاند، طارد والدته بمنشار كهربائي، وهدد بإيذاء الحيوانات الأليفة للعائلة، بعدما صادرت جهاز إكس بوكس الخاص به».

ونشرت السلطات صورة لمنشار كهربائي لاسلكي من نوع «غرين ووركس»، يبلغ طوله 18 بوصة، ويُشتبه في استخدامه خلال الحادث. ووجهت إلى المراهق تهمة الاعتداء المشدد باستخدام سلاح فتاك.

وأضاف تشيتوود أن «المراهق وُجهت إليه تهمة الاعتداء المشدد بسلاح فتاك، ونُقل إلى مركز فولوسيا لموارد الأسرة». وجرى نقل المراهق إلى المركز لتلقي المساعدة، فيما لم يكشف مكتب شرطة المقاطعة عن تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية.

تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن الواقعة، وربط بعضهم تصرف المراهق بلعبة «GTA 6».