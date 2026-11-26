خبرني - قررت النيابة العامة المصرية حبس الشاب المتسبب في حادث تصادم سيارة بناقلة وقود واشتعال النيران على الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأكدت النيابة في بيان صحفي استجواب قائد السيارة، البالغ من العمر 21 عاماً، بشأن ملابسات الحادث الذي وقع الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفي إطار استكمال التحقيقات، انتهت النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم، للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسباب وقوع التصادم.

كما قررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لسحب عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين، وإجراء التحاليل اللازمة لمطابقتها مع عينات الجثامين التي تعذر التعرف على هويات أصحابها، تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديد الهوية.

وشملت قرارات التحقيق عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لسحب العينات اللازمة منه، وبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، في إطار الكشف عن الأسباب والملابسات المحيطة بالواقعة.

ومن جانبها، أعربت النيابة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.