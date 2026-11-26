خبرني - غالبا ما تكون السيارات الاختبارية النجوم الأكثر جذبا للأنظار في معارض السيارات الكبرى، إذ تخطف الاهتمام بتصاميمها المستقبلية، وتقنياتها المبتكرة، ومقصوراتها الداخلية غير التقليدية، فضلا عن إمكاناتها المذهلة في الأداء.

وتنفق شركات صناعة السيارات ملايين الدولارات لتصميم هذه النماذج وتطويرها، وتقديم لمحة عن رؤيتها لمستقبل صناعة السيارات. لكن ما إن تنطفئ أضواء المعارض وتنتهي جولات العرض، حتى يبدأ فصل آخر أقل شهرة في حياة هذه المركبات: ماذا يحدث للسيارات الاختبارية بعد انتهاء مهمتها؟

ما مصير السيارات الاختبارية؟

تتعدد النهايات التي تنتظر هذه السيارات؛ فبعضها يُحفظ بعناية ضمن مجموعات الشركات المصنعة، ويُستخدم بعضها الآخر في الاختبارات الهندسية وتطوير التقنيات، بينما ينتهي المطاف بعدد كبير منها إلى التفكيك أو التدمير.

ورغم أن قلة من هذه النماذج تجد طريقها في نهاية المطاف إلى المتاحف أو المجموعات الخاصة، فإن عمر معظم السيارات الاختبارية يكون أقصر بكثير مما قد توحي به إطلالتها المبهرة أمام الجمهور.

وتحرص بعض شركات صناعة السيارات على الاحتفاظ بالنماذج الأولية ذات القيمة التاريخية، وضمها إلى مجموعاتها الخاصة؛ لما تمثله من محطات مهمة في مسيرة تطور التصميم والهندسة، فضلًا عن دورها في توثيق المراحل التي مرت بها الشركة وصولًا إلى طرازاتها الإنتاجية.

وتحتفظ شركات كبرى، مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» و«فورد»، بمجموعات من المركبات التاريخية، تضم سيارات اختبارية أسهمت في تطوير طرازاتها الإنتاجية اللاحقة، وشكّلت محطات مهمة في مسيرتها التصميمية والهندسية.

وتظهر بعض هذه المركبات في معارض خاصة، أو احتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الشركات، أو فعاليات متخصصة في عالم السيارات، كما يُعرض بعضها في المتاحف.

وتستعين الشركات بنماذج أخرى في حملاتها الترويجية، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على تصاميم وتقنيات تجريبية ربما لم تكن لتغادر منشآتها لولا تلك المناسبات.

لكن الاحتفاظ بسيارة اختبارية ليس مهمة سهلة؛ فحتى إن لم تدخل خطوط الإنتاج، فإنها تحتاج إلى مساحات مناسبة للتخزين، وصيانة دورية، وحماية من العوامل البيئية التي قد تؤثر في مكوناتها.

ويزداد الأمر تعقيدا بسبب استخدام مواد تجريبية ومكونات إلكترونية وميكانيكية غير تقليدية، ما يجعل الحفاظ على هذه السيارات بحالة جيدة على المدى الطويل تحديا مكلفا يتطلب عناية خاصة.

ليست كل السيارات الاختبارية مُصممة للقيادة

من المفاهيم الشائعة والخاطئة عن السيارات الاختبارية الاعتقاد بأنها جميعًا مركبات قابلة للتشغيل والقيادة بكامل طاقتها. لكن الواقع مختلف؛ فبعضها ليس سوى نماذج تصميمية متقنة، تُصنع خصيصًا لأغراض العرض واستعراض الأفكار المستقبلية.

وقد تضم هذه النماذج مقصورات داخلية مبهرة، ولوحات قيادة ذات تصميمات متطورة، وهياكل خارجية لافتة، لكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى محرك أو ناقل حركة قابل للتشغيل.

ووفقًا لما ذكره المسؤول السابق عن العلاقات العامة في شركة «نيسان»، دان بيدور، لموقع «إنسايد هوك»، فإن كثيرًا من السيارات الاختبارية لا تُعد سيارات بالمعنى التقني للكلمة؛ إذ يُصنع بعضها اعتمادًا على هياكل أساسية من الخشب الرقائقي والألومنيوم، وتُغطى بألواح خارجية من الألياف الزجاجية، وهي مواد لا تتحمل بالضرورة التعرض لسنوات طويلة لتقلبات درجات الحرارة والرطوبة.

وتنقسم السيارات الاختبارية عمومًا إلى عدة فئات رئيسية:

نماذج تصميم بالحجم الطبيعي: تُصنع أساسًا لإظهار الشكل الخارجي والتصميم الداخلي للسيارة، دون تجهيزات ميكانيكية وظيفية، أو مع وجود عدد محدود منها.

سيارات عرض متحركة: تضم عجلات ومكونات أساسية قابلة للحركة، لكنها ليست بالضرورة مجهزة للقيادة بصورة مستقلة.

نماذج أولية عاملة بالكامل: تحتوي على محركات وناقلات حركة وأنظمة ميكانيكية أخرى قابلة للتشغيل، لكنها قد لا تستوفي شروط السير القانوني على الطرق العامة.

مركبات الاختبارات الهندسية: تُستخدم لتقييم التقنيات والمكونات التجريبية، واختبار كفاءتها قبل اعتمادها في السيارات المخصصة للإنتاج التجاري.

وحتى السيارات الاختبارية العاملة بالكامل لا تكون بالضرورة صالحة للسير على الطرق العامة؛ إذ إن كثيرًا منها لم يخضع لاختبارات التصادم، وقد لا يستوفي معايير الانبعاثات، فضلًا عن افتقاره إلى بعض تجهيزات السلامة اللازمة لترخيصه.

سيارات ينتهي بها المطاف إلى التدمير

لا تحظى جميع السيارات الاختبارية بفرصة البقاء بعد انتهاء مهمتها؛ فبمجرد انتهاء جولاتها في معارض السيارات وحملاتها الترويجية، قد تقرر الشركة المصنعة أن الاحتفاظ بها لا يستحق التكلفة والجهد.

وتتحكم عوامل عدة في هذا القرار، من بينها الحاجة إلى مساحات تخزين مناسبة، وارتفاع تكاليف الصيانة، والمخاوف المرتبطة بالمسؤولية القانونية، فضلًا عن الرغبة في حماية التقنيات والتصميمات السرية.

وبناءً على ذلك، تُفكك بعض السيارات المعروضة في المعارض، بينما تُسحق نماذج أخرى عمدًا، للحيلولة دون وصول تصميماتها أو مكوناتها التجريبية إلى الأسواق أو أيدي المنافسين.

وتقدم شركة «بي إم دبليو» مثالًا على ذلك من خلال مركز إعادة التدوير والتفكيك التابع لها في ألمانيا، والذي يتولى معالجة آلاف السيارات سنويًا، معظمها مركبات تجريبية صُنعت قبل مرحلة الإنتاج التجاري، واستُخدمت في أعمال التطوير، ولم تعد صالحة لإعادة البيع.

وخلال هذه العملية، تُستخرج المكونات والمواد التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، قبل تفكيك الأجزاء المتبقية من هياكل السيارات.

ومن المهم التمييز بين هذه النماذج الأولية المخصصة للاختبارات والتطوير، والسيارات الاختبارية التي تُصنع خصيصًا للعرض في المعارض. ومع ذلك، تكشف هذه العملية عن أحد الأسباب التي تدفع الشركات المصنعة إلى عدم الاحتفاظ بجميع المركبات التجريبية التي تنتجها، خاصة عندما تنتهي مهمتها ولا تعود هناك حاجة عملية إليها.

بعض السيارات الاختبارية تجد طريقها إلى المتاحف

في المقابل، تحظى بعض السيارات الاختبارية بنهايات أكثر سعادة؛ إذ تجد النماذج ذات الأهمية التاريخية طريقها إلى مجموعات التراث التابعة للشركات المصنعة، أو متاحف السيارات، أو حتى المجموعات الخاصة لهواة الاقتناء.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك سيارة «لينكولن فوتورا» (Lincoln Futura) موديل 1955، التي تحولت لاحقًا إلى سيارة «باتموبيل» الأصلية، المستخدمة في المسلسل التلفزيوني الشهير «باتمان» خلال ستينيات القرن الماضي.

ولم تقتصر عمليات الإنقاذ على السيارات التي احتفظت بها الشركات؛ ففي عام 2024، تبرعت شركة «جنرال موتورز» بسيارتها الاختبارية المهملة «بونتياك ريف» (Pontiac REV) موديل 2001 إلى متحف بونتياك للنقل، بعدما عُثر على هذا النموذج الفريد داخل ساحة للخردة.

وأعلن المتحف عزمه ترميم السيارة وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ليمنحها فرصة جديدة للحياة بعد أن كانت مهددة بالاختفاء.

وتكشف هذه الأمثلة أهمية الحفاظ على السيارات الاختبارية، فهي تتجاوز كونها مجرد نماذج عرض باهظة التكلفة؛ إذ تمثل سجلًا لتطور صناعة السيارات، وتوثق أفكار التصميم والتجارب الهندسية والطموحات التكنولوجية التي ميزت كل مرحلة من مراحل تطورها.

هل يمكنك شراء سيارة اختبارية؟

قد تجد بعض السيارات الاختبارية طريقها في نهاية المطاف إلى أيدي هواة جمع السيارات، لكن شراء إحداها ليس بالسهولة نفسها التي يمكن بها اقتناء سيارة إنتاج تجاري من خلال مزاد علني.

فغالبًا ما تتحفظ شركات صناعة السيارات على بيع نماذجها التجريبية، بسبب مخاوف تتعلق بالمسؤولية القانونية، وحقوق الملكية الفكرية، واحتمالية الكشف عن تقنيات أو ابتكارات لم تكتمل بعد.

وحتى عندما توافق الشركة المصنعة على بيع إحدى هذه السيارات، قد يواجه المالك الجديد تحديات كبيرة، سواء في تشغيلها أو استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة للسير بها على الطرق العامة.

وتختلف هذه السيارات من حيث قدراتها وتجهيزاتها؛ فبعضها مزود بمحركات وأنظمة نقل حركة تعمل بكفاءة، بينما لا يتجاوز بعضها الآخر كونه تحفة تصميمية متحركة، لا تصلح للاستخدام اليومي.

كما يمثل العثور على قطع غيار بديلة تحديًا إضافيًا، إذ تُصنع أجزاء كثيرة منها يدويًا وبمواصفات خاصة بكل نموذج، ما يجعل استبدالها أو إصلاحها أمرًا بالغ الصعوبة.

ومع ذلك، يمكن للسيارات الاختبارية التي تنجو من التفكيك أو التدمير أن تكتسب قيمة استثنائية؛ فندرتها وأهميتها التاريخية وتصميماتها غير التقليدية تجعلها محط اهتمام هواة جمع السيارات الأثرياء والمتاحف المتخصصة.

وفي نهاية المطاف، يتوقف مصير كل سيارة اختبارية بعد انتهاء مهمتها في المعارض على رؤية الشركة المصنعة ومدى تقديرها لقيمتها التاريخية والتقنية؛ فبعضها يُحفظ للأجيال القادمة، وبعضها يُباع لهواة الاقتناء، بينما يختفي كثير منها عن الأنظار إلى الأبد.

وهكذا، فمقابل كل سيارة اختبارية تنجح في التحول إلى طراز تجاري يصل إلى الأسواق، هناك نماذج أخرى لا تغادر منصات العرض إلى الطرق أبدًا، وربما لا يراها الجمهور مرة ثانية.