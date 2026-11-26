خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور سليمان الخرابشة، الخميس، موازنتي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

وجاء ذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وتساءل الخرابشة عن مخصصات الوزارة وأهدافها وخططها وأثرها في تحسين جودة الخدمات، ودورها في محاربة الفقر ومكافحة التسول، وبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية، ومدى كفاية مراكز الإيواء، وآليات الرقابة على الجمعيات الخيرية التابعة لها.

كما طلب إيضاحات بشأن المبادرات المجتمعية وبرامج التدريب والتشغيل، وعدد الأسر المستفيدة من المنح، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستفسر عن أعداد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وأسس ومعايير الاستفادة من برامجه، وعدد الطلبات المقدمة ونسبة تغطيتها، إلى جانب أعداد المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل وخطة الصندوق لأتمتة أعماله.

من جهتهم، طرح النواب مداخلات بشأن السياسات الحكومية في قطاع الحماية الاجتماعية، وأهمية دعمها في ظل الظروف الاجتماعية، والبرامج المستحدثة في الوزارة والصندوق والفئات المستفيدة منها، إضافة إلى التمويلات وآليات التعامل مع الجمعيات العاملة في المملكة.

وقالت بني مصطفى إن قطاع الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام حكومي، باعتباره أحد محاور مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، والرؤى الملكية وأولويات البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للحكومة.

وكشفت أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 ارتفعت بنحو 7.181 مليون دينار، لتصل إلى قرابة 49 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.

واستعرضت مخصصات البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة والفئات المستفيدة منها، وخطط بدائل الإيواء، مشيرة إلى تقديم دعم نقدي للأسر البديلة والطبيعية، إلى جانب تشغيل وحدات التدخل المبكر ودعم مساكن الأسر الفقيرة وبرامج التدريب والتشغيل.

كما تناولت أعداد الجمعيات في المملكة والإجراءات التشريعية والتنظيمية الناظمة لعملها، بما فيها الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة.

بدورها، عرضت شنيكات موازنة صندوق المعونة الوطنية والبرامج التي ينفذها، وآليات وشروط توجيه الدعم إلى مستحقيه، ونسب الأسر والأفراد المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل وبرامج الدعم المختلفة.