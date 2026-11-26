خبرني - تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهجوم إلكتروني إجرامي، أسفر عن وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من البيانات الشخصية والمعلومات التجارية الخاصة بالمنظمة>

ويأتي ذلك في اختراق أمني أثار تساؤلات بشأن حماية المعلومات داخل المؤسسة المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية.

وأكد الاتحاد الدولي تعرضه للهجوم، موضحا أن جهات غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بعض المعلومات، دون الكشف عن طبيعة البيانات التي جرى الاستيلاء عليها بالتحديد، أو حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة.

وأدان الفيفا بشدة الاستحواذ غير القانوني على المعلومات ونشرها، مع التركيز بصورة خاصة على البيانات الشخصية، معتبرا أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب مؤثرة بالنسبة للأشخاص المتضررين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه يتعاون مع الجهات المختصة وأجهزة إنفاذ القانون لمتابعة الواقعة، لكنه لم يحدد حتى الآن موعد حدوث الاختراق، أو عدد الأفراد والمؤسسات الذين طالتهم عملية الوصول غير المصرح به، كما لم يوضح طبيعة المعلومات التجارية التي تعرضت للاختراق.

وفي المقابل، كشفت معلومات من أشخاص مطلعين على الواقعة أن البيانات المتأثرة تمثل أقل من 0.1% من إجمالي المعلومات التي يحتفظ بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يشير إلى محدودية نطاق الاختراق مقارنة بحجم البيانات الموجودة لدى المؤسسة.

كما لم يشمل الهجوم الملفات المتعلقة بمشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعدما ارتبط بخطة استثمارية كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، يسعى من خلالها إلى فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصة في إدارة الحقوق التجارية لبطولات الفيفا.

وكانت الخطة تستهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، من خلال بيع حصة تبلغ 20% في كيان جديد يتولى إدارة عدد من الأحداث التابعة للاتحاد الدولي، وفي مقدمتها كأس العالم، لكن إنفانتينو أعلن في يوليو الماضي التخلي عن المشروع بعد موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات.