خبرني - في تطور علمي وصفته الجهات المشاركة بأنه الأول من نوعه عالميًا، تمكن باحثون وشركاء صناعيون في فرنسا من تصنيع جلد حي داخل المختبر،يتمتع بإمكانية الاستخدام في العمليات الجراحية.

ووفقًا لموقع «فوتورا ساينس» الفرنسي، أعلنت مجموعة «أورغو» المتخصصة في علاج الجروح، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، نجاحها في تطوير الجلد الجديد بالتعاون مع شركاء علميين وصناعيين، والذي يمكن تجميده وتخزينه ثم الاستعانة به في عمليات زراعة الجلد، بما قد يوفر خيارًا علاجيًا جديدًا للمصابين بالحروق الشديدة والجروح الواسعة.

ويستهدف المشروع توفير بديل عن عمليات أخذ الجلد السليم من جسم المريض نفسه، وهي الطريقة التي تعتمد عليها علاجات الإصابات الجلدية الشديدة في كثير من الحالات حاليًا.

تحديات زراعة الجلد لعلاج الحروق الشديدة

تواجه عمليات علاج الحروق الواسعة صعوبات طبية متعددة، إذ تتطلب غالبًا تدخلات جراحية متكررة لاستخراج أجزاء من الجلد السليم وزراعتها في المناطق المصابة، وهي إجراءات ترتبط بآلام ومخاطر للعدوى، فضلًا عن فترات طويلة للتعافي والاستشفاء.

وتزداد هذه التحديات لدى المرضى الذين يعانون حروقًا واسعة، إذ قد لا تتوافر لديهم مساحة كافية من الجلد السليم لتغطية المناطق المتضررة، ما يضطر الفرق الطبية إلى إجراء عمليات متعددة للحصول على الكمية اللازمة من الأنسجة.

خصائص الجلد الحي الجديد

يعتمد الجلد الذي طوره الباحثون على خلايا حية جرى تنظيمها داخل بنية ثلاثية الأبعاد، مع منحه درجة من المتانة تتيح للجراح التعامل معه خلال عملية الزراعة.

وتمكن الفريق البحثي كذلك من تجميد الجلد وتخزينه، ثم إذابته مجددًا مع الحفاظ على خلاياه حية وفعالة. وتتيح هذه الخاصية إمكانية إنتاجه مسبقًا والاحتفاظ بكميات منه، ثم نقله إلى المستشفيات عند الحاجة، بدلًا من انتظار تجهيز أنسجة جلدية مأخوذة من جسم المريض.

وتجمع التقنية الجديدة ثلاثة ابتكارات رئيسية؛ أولها توفير خلايا حية بكميات يمكن زيادة إنتاجها، وثانيها تنظيم هذه الخلايا ضمن بنية جلدية ثلاثية الأبعاد، أما الابتكار الثالث فيتمثل في إمكانية حفظ الجلد بالتجميد واستعادة وظائفه بعد إذابته.

يضم مشروع «جينيسيس» مجموعة «أورغو»، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، وجامعة ليون 1، ومركز دراسة الخلايا الجذعية (CECS)، ومعهد «آي ستيم» المتخصص في أبحاث الخلايا الجذعية، ومؤسسة الدم الفرنسية، إلى جانب شركة «داسو سيستمز»، ويحظى المشروع بدعم من برنامج «فرنسا 2030».

موعد التجارب السريرية والإنتاج التجاري

دخلت التقنية حاليًا مرحلة التطوير، بعد الانتهاء من مرحلتي البحث والتصميم، فيما يخطط القائمون على المشروع لإجراء أول تجربة سريرية على المرضى ابتداءً من عام 2030، داخل منشآت مؤسسة الدم الفرنسية.

وفي حال أثبتت التجارب سلامة الجلد المطور وفعاليته، يطمح المشاركون في المشروع إلى الانتقال إلى الإنتاج على نطاق واسع، وطرح التقنية تجاريًا بحلول عام 2040.

وتظل هذه التواريخ أهدافًا زمنية يطمح المشروع إلى تحقيقها، وليست مواعيد مؤكدة لطرح المنتج، إذ لا يزال الجلد الجديد بحاجة إلى اجتياز مراحل سريرية وتنظيمية مهمة قبل إتاحته للاستخدام.