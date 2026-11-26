خبرني - تستعد شركة «سامسونغ» لإحداث نقلة جديدة في تجربة استخدام هواتف Galaxy، من خلال تحديث One UI 9.5، الذي يأتي بحزمة من الإضافات.

تمس الإضافات جوانب مختلفة من الاستخدام اليومي، بداية من حماية التطبيقات والبيانات الشخصية، مرورًا بتطوير أدوات التصوير، وصولًا إلى تحسين خدمات الصحة وتوسيع خيارات تخصيص الشاشات.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" التقني، بدأت الشركة بالفعل إتاحة النسخة التجريبية من التحديث خلال منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكانت البداية مع هواتف سلسلة Galaxy S26، على أن يمتد البرنامج لاحقًا إلى مزيد من الأجهزة، لا سيما ضمن سلسلتي Galaxy S وGalaxy Z.

ومن المنتظر أن يتزامن إطلاق النسخة النهائية من النظام مع طرح سلسلة Galaxy S27 مطلع العام المقبل، وفق التوقعات المتعلقة بجدول تحديثات الشركة، فيما يستطيع مستخدمو هواتف Galaxy S26 تجربة الإصدار التجريبي من خلال تطبيق Samsung Members، ضمن برنامج الإتاحة المبكرة المتوفر حاليًا في 6 دول.

وفيما يلي أبرز 4 ميزات وتغييرات مرتقبة في تحديث "سامسونغ" الجديد:

1- حماية إضافية للتطبيقات دون الحاجة إلى المجلد الآمن

تتجه "سامسونغ" إلى تقديم طريقة أكثر سهولة للتحكم في خصوصية التطبيقات، عبر إتاحة إمكانية قفل كل تطبيق بصورة مستقلة، بدلًا من الاعتماد على ميزة Secure Folder التي ظلت لسنوات الوسيلة الأساسية لحماية التطبيقات والملفات الحساسة.

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بتأمين التطبيقات باستخدام بصمة الإصبع أو وسائل التحقق المعتمدة في الهاتف، مع حجب المعلومات الخاصة بها من الإشعارات والأدوات المصغرة (Widgets)، حتى لا تظهر بياناتها أمام الآخرين أثناء استخدام الجهاز.

ولا يحتاج تفعيل الخاصية إلى خطوات معقدة، إذ يمكن للمستخدم الضغط مطولًا على أيقونة التطبيق المراد حمايته، ثم اختيار رمز القفل، كما تتوفر إمكانية التحكم في التطبيقات المقفلة وإدارتها من خلال قائمة App Lock الموجودة داخل إعدادات الهاتف.

وتمنح هذه الإضافة المستخدمين بديلًا مباشرًا عن Secure Folder، التي قد تتطلب الاحتفاظ بنسخ منفصلة من بعض التطبيقات، وهو ما يجعل قفل التطبيقات بصورة فردية خيارًا أكثر بساطة في الاستخدام.

أما أصحاب هواتف Galaxy S26 Ultra، فسيحصلون على مستوى إضافي من الحماية، من خلال إمكانية الربط بين قفل التطبيقات وميزة Privacy Display، بحيث تعمل شاشة الخصوصية تلقائيًا عند فتح التطبيقات المحمية، للحد من قدرة الأشخاص المحيطين بالمستخدم على الاطلاع على محتوى الشاشة.

2- أدوات احترافية جديدة ترفع قدرات كاميرا Galaxy

لم تقتصر تغييرات One UI 9.5 على حماية البيانات، بل امتدت إلى تطبيق الكاميرا، مع إضافات تستهدف تحسين تجربة التصوير ومنح المستخدمين تحكمًا أكبر في الإعدادات، خصوصًا عند استخدام وضعي Pro وPro Video.

ويقدم التحديث اختصارات جديدة قابلة للتخصيص داخل واجهة التصوير الاحترافي، من خلال زرين يظهران على جانبي زر التقاط الصورة، لتسهيل الوصول إلى الأدوات الأكثر استخدامًا دون الاضطرار إلى التنقل بين القوائم المختلفة.

وتشمل الخيارات التي يمكن إضافتها المؤقت، وتحديد أبعاد الصورة، والمدرج التكراري (Histogram)، إلى جانب إعدادات الكاميرا، وهو ما يساعد على ضبط اللقطات بصورة أسرع.

ومن بين الإضافات اللافتة أيضًا خاصية Presets، التي تتيح حفظ إعدادات التصوير المفضلة في مجموعات منفصلة، تشمل التركيز والتعريض وسرعة الغلق وتوازن اللون الأبيض، مع إمكانية استعادتها لاحقًا بضغطة واحدة بدلًا من إعادة ضبط كل عنصر في كل مرة.

كما تشهد واجهة الكاميرا تغييرات في تصميم بعض عناصر التحكم، من خلال الاستعانة بأزرار أكبر حجمًا وأكثر وضوحًا، بدلًا من القوائم الصغيرة الموجودة في الإصدار السابق.

وتحصل هواتف Galaxy S26 كذلك على إمكانية التقاط الصور بدقة 24 ميغابكسل مباشرة من تطبيق الكاميرا الأساسي، وهي خاصية كان استخدامها يتطلب سابقًا الاستعانة بتطبيق Camera Assistant.

وفي المقابل، تعمل الشركة على تحسين شريط التحكم في مستويات التقريب داخل الكاميرا، إلا أن هذه الإضافة لم تظهر حتى الآن ضمن النسخة التجريبية المتاحة من التحديث.

3- Samsung Health يضيف أدوات لمتابعة الحالة المزاجية

تستعد "سامسونغ" لتوسيع وظائف تطبيق Samsung Health، بحيث لا تقتصر خدماته على متابعة النشاط البدني والمؤشرات الصحية، بل تشمل أيضًا مساحة جديدة لتسجيل الأفكار والمشاعر اليومية.

وتحمل الإضافة اسم Mindful Note، وتوفر دفترًا رقميًا يسمح للمستخدم بتدوين ملاحظاته وتأملاته الشخصية، سواء من خلال الكتابة المفتوحة أو الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المقترحة التي تساعده على مراجعة أحداث يومه.

وتظهر الخاصية داخل قسم Mindfulness، مع إمكانية إرفاق الصور واختيار موضوعات متنوعة للكتابة، تتناول العلاقات الشخصية والعمل والأهداف والتفكير في الذات، إلى جانب أسئلة افتراضية تبدأ بعبارة "ماذا لو؟".

كما يستطيع المستخدم تجاوز الأسئلة الجاهزة والكتابة بحرية من خلال قسم Everyday Moments، مع إمكانية تغيير الموضوع المقترح متى أراد.

وتتضمن Mindful Note أداة مخصصة لتسجيل الحالة المزاجية، تتيح الاختيار من قائمة واسعة من المشاعر، وإضافة مؤشرات مرتبطة بعوامل مختلفة، من بينها النوم وممارسة الرياضة والعمل، بما يساعد على رصد التغيرات اليومية في الحالة النفسية والبدنية.

وفي خطوة أخرى لتوسيع خدمات الرعاية الصحية الرقمية، تعمل الشركة على إتاحة ميزة Medications في مزيد من الأسواق حول العالم، بعدما كانت قد أطلقتها للمستخدمين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتوفر هذه الخاصية إمكانية تسجيل الأدوية الموصوفة طبيًا والفيتامينات والمكملات الغذائية، إلى جانب إعداد تنبيهات مخصصة لتذكير المستخدم بمواعيد تناولها.

4- خلفيات تفاعلية وساعة جديدة لتغيير شكل الهاتف

تحمل واجهة One UI 9.5 مجموعة من التعديلات التي تستهدف المستخدمين المهتمين بتغيير مظهر هواتفهم، مع إضافات جديدة لشاشة القفل والشاشة الرئيسية تمنحهم مساحة أكبر للتحكم في التصميم.

ومن أبرز هذه الإضافات تأثير Live Effect، الذي يمنح الصور المستخدمة كخلفيات لشاشة القفل مظهرًا أكثر عمقًا، من خلال إظهار العناصر القريبة والبعيدة بصورة تفاعلية، بما يخلق إحساسًا بالأبعاد الثلاثية عند إمالة الهاتف.

وتعتمد الخاصية على تحليل مكونات الصورة وإبراز المسافات بينها، لتقديم تأثير بصري يشبه المشاهد ثلاثية الأبعاد، على غرار تقنية Spatial Scene التي توفرها "أبل".

ويمكن الوصول إلى التأثير من خلال الضغط مطولًا على شاشة القفل والدخول إلى وضع التعديل، ثم اختيار Live Effect من قائمة الخيارات الموجودة أسفل الشاشة.

أما الشاشة الرئيسية، فتستقبل أداة جديدة للساعة بمقاس 4×2، تجمع بين عرض الوقت بالطريقة الرقمية والتناظرية داخل مساحة واحدة، بدلًا من الاكتفاء بأحد الشكلين.

وتتيح الأداة للمستخدم تغيير تصميم الساعة وألوانها ودرجة شفافيتها، من خلال قسم Clock Widgets، بما يسمح بدمجها مع المظهر العام للشاشة.

وبهذه الإضافات، يركز تحديث One UI 9.5 على تطوير تفاصيل الاستخدام اليومي لهواتف Galaxy، من خلال الجمع بين أدوات أكثر مرونة للخصوصية والتصوير، وخدمات موسعة داخل التطبيقات الصحية، إلى جانب خيارات إضافية لتخصيص واجهة الهاتف.