خبرني - عادت المؤثرة الكويتية الدكتورة خلود إلى مشاركة لحظات السعادة مع متابعيها، عقب صدور حكم البراءة في القضية التي ارتبط اسمها بها خلال الفترة الماضية.

وعبّرت عن مشاعرها عبر منشورات ومقاطع مصورة تضمنت كلمات الشكر والامتنان، وعكست ارتياحها للنتيجة التي انتظرتها طوال الفترة السابقة.

ولم تقتصر رسائل الدكتورة خلود على جمهورها، بل وجهت الشكر أيضًا إلى كل من ساندها ووقف إلى جانبها، بالتزامن مع تفاعل عدد من المشاهير مع إعلان البراءة، وفي مقدمتهم الفنانة إلهام الفضالة، التي سارعت إلى تهنئتها وزوجها أمين بهذه المناسبة.

الدكتورة خلود تحتفل بالبراءة

وثّقت الدكتورة خلود لحظة الاحتفال بصورة جمعتها بزوجها أمين، نشرتها عبر حسابها على منصة «سناب شات»، وأرفقتها برسالة عبّرت فيها عن مشاعرها عقب انتهاء القضية بإعلان براءتهما.

وكتبت في رسالتها: «الحمد لله الذي لا يضيع عنده حق، الحمد لله الذي جبر قلبي بعد طول انتظار، وأبدل خوفي أماناً ودموعي فرحاً».

وفي منشور آخر، تحدثت عن رسائل المحبة التي تلقتها من الجمهور، مشيرة إلى أن كلمات المتابعين ومساندتهم أسعدتاها، وأن فرحتهم من أجلها كانت جزءًا من سعادتها بهذه المناسبة.

وقالت: «لكن والله إن محبتكم وكلماتكم وصلت لقلبي وأسعدتني أكثر مما تتخيلون. ما أجمل أن يرزقك الله بقلوب صادقة تفرح لفرحك وتتمنى لك الخير. الله يسعدكم كثر ما أسعدتوني، ولا يحرمني من محبتكم، ويرزقكم فرحة تنسيكم كل تعب مر عليكم. الحمد لله على البراءة، والحمد لله».

إلهام الفضالة تهنئ الدكتورة خلود وزوجها أمين

ومن بين رسائل التهنئة التي رافقت إعلان البراءة، جاءت رسالة الفنانة إلهام الفضالة، التي وجهت تهنئة خاصة إلى الدكتورة خلود وزوجها أمين عبر حسابها على منصة «سناب شات».

وعبّرت الفضالة عن سعادتها بالخبر، وكتبت: «مبروك البراءة الدكتورة خلود وأمين، الحمد لله»، في رسالة قصيرة انضمت إلى التهاني التي تلقاها الزوجان عقب صدور الحكم.

كذلك تلقت الدكتورة خلود باقة من الورود أرسلتها إليها فاطمة المطيري، وأرفقتها ببطاقة تضمنت كلمات عاطفية عبّرت فيها عن سعادتها الكبيرة بصدور الحكم، مؤكدة أنها انتظرت هذه اللحظة منذ وقت طويل.

وجاء في البطاقة: «خلود. اليوم قلبي فراشات، اليوم شعوري غير، اليوم عمت فرحه كنت انتظرها من زمان. الله يرزقكم فرحه تغمركم مثل شعوري بهذا اليوم اللي مو قادره انام فيه من لذه وحلاوة الشعور. عسى الضحكه والسعادة والفرحة تحتويك من كل صوب يا روح. أختج. من فاطمه المطيري».

الدكتورة خلود تشيد بنزاهة القضاء الكويتي

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة خلود رسالة شكر إلى القضاء الكويتي ومحاميتها، عبّرت خلالها عن تقديرها للإجراءات القانونية وثبات ثقتها بالمؤسسة القضائية، مشيرة إلى دور القانون في حماية الحقوق والحفاظ على كرامة الأفراد.

وكتبت: «الحمد لله على نعمة العدالة وكل الشكر والتقدير لقضائنا الكويتي. ستظل ثقتي بالقضاء واحترامي للقانون راسخين، فالقانون ليس مجرد نصوص وأحكام، بل هو ضمان للحقوق، وصون للكرامة، وأساس لاستقرار المجتمع. حفظ الله قضاءها، وجعل الحق والعدالة عنواناً دائماً لوطننا الغالي».

وشملت مظاهر الاحتفال حساب الدكتورة خلود على منصة «إنستغرام»، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله مرتدية فستانًا أبيض على شاطئ البحر، وهي تسير فوق الرمال، قبل أن تفتح قفصًا وتطلق منه مجموعة من الطيور البيضاء.

واكتفت الدكتورة خلود بالتعليق على المقطع بعبارة «الحمدلله يارب»، لتشارك متابعيها لحظة عبّرت عن مشاعر الارتياح والسعادة عقب إعلان براءتها وزوجها.

تفاصيل قضية الدكتورة خلود وزوجها

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الحالي، عندما أُوقفت الدكتورة خلود وزوجها في مطار الكويت الدولي عقب عودتهما من خارج البلاد، على خلفية الاشتباه بحيازتهما مواد مؤثرة عقليًا، إلى جانب مبالغ مالية نقدية.

ووجهت النيابة العامة الكويتية إليهما اتهامات بجلب مادة مؤثرة بقصد التعاطي، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية وفق الأنظمة الجمركية، فضلًا عن الاشتباه في غسل أموال، وذلك ضمن ملف أوسع شمل عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، نفى الطرفان الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكدا أن المواد التي ضُبطت بحوزتهما أدوية طبية وليست مواد مخدرة محظورة.

وكانت النيابة الكويتية قد قررت في وقت سابق حبس الدكتورة خلود وزوجها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر محكمة الجنايات إخلاء سبيلهما بكفالة مالية بلغت 5000 دينار لكل منهما، لحين صدور الحكم النهائي في القضية.

ومع صدور حكم البراءة، تصل القضية التي شغلت جانبًا من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت إلى محطتها القضائية الأخيرة.