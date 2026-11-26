خبرني - أثار تعليق الإعلامية ريهام سعيد على حادث الوراق في مصر أزمة مع نقابة النقل، بعدما وجّهت انتقادًا إلى سائقي الشاحنات عبر منصات التواصل الاجتماعي بقولها «سواقين النقل بقول بقالي 30 سنة.. منكوا لله».

واعترضت النقابة على تعميم الاتهام، خصوصًا أن سائق ناقلة المواد البترولية فقد حياته في الحادث، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد المسؤولية عن التصادم.

وفي ردها على سعيد، قالت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية إن للسائق أسرة وأبناء، وإن توجيه اتهام إليه يقتضي الاستناد إلى دليل. وأكدت تأييدها محاسبة كل من يثبت تقصيره، ولخّصت اعتراضها على التعليق بقولها «نحن لا نطلب من أحد أن يدافع عن السائق لمجرد أنه سائق، ولكننا نطلب ألا يدينه أحد لمجرد أنه سائق».

ماذا كشف سجل سرعة الناقلة؟

تكتسب مسألة السرعة أهمية في الجدل الذي أعقب تصريحات سعيد، إذ يخصّ الرقمان الواردان في تفاصيل الحادث مركبتين مختلفتين. فبحسب سجل سرعة الناقلة، لم تتجاوز سرعتها 66 كيلومترًا في الساعة خلال رحلتها قبل التصادم. أما قائد السيارة التي اصطدمت بمؤخرتها، فأقرّ أمام النيابة بأن سرعة سيارته وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة أثناء تنقله بين الحارات ومحاولته تجاوز سيارات أخرى.

وقال قائد السيارة في التحقيقات إنه كان برفقة والده في طريقهما من المرج إلى الهرم، وإنه فقد السيطرة على عجلة القيادة عقب الاصطدام بمؤخرة الناقلة، فانحرفت سيارته إلى يمين الطريق. وبحسب روايته، انفجر في تلك الأثناء أحد إطارات الشاحنة، ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، فتسرّبت حمولتها واندلعت النيران.

فحوصات الشاحنة وسائقها قبل الحادث

أظهرت مستندات الفحص الفني أن الناقلة اجتازت اختبارات السلامة. وسجّل الفحص سلامة الإطارات والتوصيلات الكهربائية ومانع الشرر وبدن الصهريج، إلى جانب كفاءة جهاز التتبع.

كما أظهرت نتيجة تحليل مخدرات سابق للسائق حسين إبراهيم محمد عبد الله، البالغ من العمر 45 عامًا والمقيم بمحافظة المنوفية، أن العينة جاءت سلبية وقت إجراء الفحص في 9 أغسطس 2026، قبل الحادث بأكثر من ثلاثة أشهر.

وفي معرض اعتراضها على تعميم الاتهام، استشهدت النقابة بموقف السائق خالد محمد شوقي عبد العال، الذي أبعد شاحنته المشتعلة والمحملة بالمواد البترولية عن محطة وقود في مدينة العاشر من رمضان يوم 1 يونيو 2025، خشية امتداد النيران إلى خزاناتها. وتوفي خالد متأثرًا بإصاباته في 8 يونيو من العام نفسه.

ووجّهت النقابة دعوتها إلى الإعلاميين وصنّاع المحتوى الذين يتناولون حادث الوراق، مطالبة بتحرّي الدقة وانتظار ما تنتهي إليه التحقيقات قبل إصدار حكم على سائق الناقلة أو تحميل زملائه في المهنة مسؤولية الحادث.