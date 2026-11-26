خبرني - يواجه سكان مخيم البقعة معاناة يومية في التنقل، جراء عدم التزام عدد من حافلات النقل العام بخطوط سيرها المحددة، وتجنب الوصول إلى المجمع المخصص، والاكتفاء بالتوقف عند دوار عين الباشا، ما يضطر الركاب إلى قطع مسافات سيرا على الأقدام بحثا عن وسيلة نقل.

ورصدت قناة «المملكة» شكاوى مواطنين من توقف الحافلات عند دوار عين الباشا بدلا من الوصول إلى مجمع البقعة، الأمر الذي يدفع الركاب إلى مغادرة المجمع والسير باتجاه الدوار لاستقلال الحافلات، في ظل نقص وسائل النقل المتاحة داخل الموقف المخصص.

وقال أحد سكان المخيم إن الحافلات يفترض أن تصل إلى مجمع البقعة، إلا أن بعضها يختصر الطريق ويتوقف عند الدوار لتحميل الركاب بسرعة، ما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.

وأشار مواطن آخر إلى أن معظم الحافلات لا تصل إلى المجمع، ما يترك أعدادا من الركاب بانتظار وسيلة نقل، لافتا إلى أنه لم يتمكن عند الساعة التاسعة مساء من العثور على حافلة متجهة إلى صويلح، رغم حاجته إلى التنقل لظرف طارئ.

وفي المقابل، أكد مواطن أن دوار عين الباشا ليس موقفا مخصصا للحافلات، مشددا على ضرورة توجه الركاب إلى المجمع واستقلال الحافلات منه للوصول إلى أماكن عملهم ووجهاتهم.

من جهتهم، أرجع سائقو حافلات صعوبة الالتزام الكامل بمسارات التشغيل إلى ارتفاع كلف التشغيل، إذ أوضح أحد السائقين أن ثمن الحافلة يبلغ نحو 110 آلاف دينار، فيما تصل كلفة محركها إلى 5 آلاف دينار كل سنتين، فضلا عن نفقات الوقود التي تتراوح بين 70 و80 دينارا يوميا، ورسوم التراخيص.

وأضاف أن أجرة الرحلة ذهابا وإيابا تبلغ نحو 15 دينارا، ما يجعل تغطية تكاليف التشغيل تحديا أمام السائقين في ظل الالتزام الكامل بالمسار المحدد.

ويطالب سكان المخيم بتصويب أوضاع مجمع البقعة وزيادة أعداد الحافلات والرحلات بما يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم الطلب على خدمات النقل، إلى جانب تشديد الرقابة لضمان وصول الحافلات إلى المجمع والتزامها بخطوط السير المقررة.

وبين شكاوى الركاب ومبررات السائقين المتعلقة بكلف التشغيل، تبقى معاناة المواطنين قائمة، وسط مطالبات بتوفير خدمة نقل عام منتظمة تحفظ وقت الركاب وتسهل تنقلاتهم اليومية.