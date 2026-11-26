خبرني - قال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إن كل طفل في الولايات المتحدة سيحصل على سهمين في شركة سبيس إكس لأنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي التي يديرها، متعهدا بهدية تزيد قيمتها على 18 مليار دولار.

ووضع ماسك وشركة أنثروبيك المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة تصورات مختلفة بشدة لتقاسم بعض مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط تدقيق شعبي وسياسي متزايد في شؤون القطاع.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، كتب ماسك في منشور مقتضب على إكس أن الأطفال سيحصلون على سهم واحد من الشركة وسهم آخر منه شخصيا، دون تقديم تفاصيل.

وقال ماسك في منشور منفصل إن أسهم سبيس إكس ستنقل الشهر المقبل.

وأضاف "السهم الذي سيأتي مني مباشرة سينقل عند انتهاء فترة التجميد الخاصة بي في يونيو/حزيران من العام المقبل".

وقالت سبيس إكس الأربعاء إنها ستساهم بسهم واحد من أسهمها العادية من الفئة (إيه) المصدرة حديثا لكل حساب نشط مما يطلق عليها حسابات ترامب، مضيفة أن ماسك سيقدم شخصيا عددا من الأسهم يماثل العدد الذي تتبرع به الشركة.

وحسابات ترامب هو برنامج مصمم لمنح الأمريكيين دون سن 18 عاما حصة في سوق الأسهم ومساعدتهم على تكوين ثروة منذ سن مبكرة. وقال البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول إنه فتح ما يقرب من 70 مليون حساب. وأغلق سهم سبيس إكس عند 127.44 دولار الأربعاء، مما يجعل قيمة التعهد تقترب من 18 مليار دولار.

ولم ترد سبيس إكس بعد على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تبرعات ماسك من أسهم الشركة ستكون مرتبطة ببرنامج حسابات ترامب.

وقال ماسك، الذي تبلغ ثروته الصافية نحو 824 مليار دولار، الشهر الماضي إنه سيمنح سهما واحدا من أسهم سبيس إكس الخاصة به لكل طفل في أمريكا. وكان يملك نحو 6.42 مليار سهم في الشركة حتى يونيو حزيران.

وقال ماسك في منشور على إكس آنذاك "العام المقبل، سأمنح سهما واحدا من أسهم سبيس إكس الخاصة بي لكل طفل في أمريكا.. ستكون الأولى وسيأتي بعدها الكثير".

وأضاف "منح الأسهم، التي تمثل حصصا في اقتصاد المستقبل، مباشرة للناس هو السبيل".

وجاءت معظم جهود ماسك الخيرية عبر مؤسسة ماسك، التي يعتقد أنها تملك أصولا تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول تعهدت رئيسة سبيس إكس، جوين شوتويل، وزوجها بمنح سهم من أسهم سبيس إكس الخاصة بهما لكل واحد من أكثر من مليوني طفل في إطار مبادرة ترامب.

وقالت أنثروبيك، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الآونة الأخيرة، الشهر الماضي إنها ستخصص 5% من أسهمها لصندوق جديد من أجل "الصالح العام".

وقالت أنثروبيك إن مبادرتها، التي تبلغ قيمتها نحو 54 مليار دولار بالأسعار الحالية، ستمنحها مزيدا من المرونة والحجم لتقديم تبرعات لصالح البشرية.

وأنشأ مسؤولون تنفيذيون آخرون أيضا مشروعات خيرية كبرى وطويلة الأجل.

وتشير أحدث البيانات إلى إن الرئيس الفخري لمجلس إدارة بيركشير هاثاواي وأحد أبرز الشخصيات في مجال العمل الخيري، وارن بافيت، تبرع حتى الآن بنحو 60 مليار دولار، مع تخصيص معظم ما تبقى من ثروته البالغة نحو 150 مليار دولار للعمل الخيري أيضا.

ووزعت مؤسسة بيل وميليندا غيتس أكثر من 100 مليار دولار منذ تأسيسها عام 2000، وجاء جزء من ذلك بفضل تبرعات بافيت.